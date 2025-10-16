মোদি রাজ্যে নয়া সমীকরণ ! পদত্যাগ 16 মন্ত্রীর

মোদি রাজ্যে নয়া সমীকরণ ! পদত্যাগ 16 মন্ত্রীর
গুজরাতে সর্বোচ্চ 27 জন মন্ত্রী হতে পারেন ৷ পদত্যাগের আগে মন্ত্রী ছিলেন 17 জন ৷ এক মুখ্য়মন্ত্রী ছাড়া সকলেই পদ ছাড়লেন ৷
By PTI
Published : October 16, 2025 at 9:08 PM IST
গান্ধিনগর, 16 অক্টোবর: মন্ত্রীদের গণ পদত্যাগ ৷ মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া মন্ত্রিসভার বাকি 16 সদস্য়ই পদত্যাগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর রাজ্য গুজরাতে ৷
182 জন বিধায়কের এই রাজ্যে সর্বোচ্চ 27 জন মন্ত্রী হতে পারেন ৷ পদত্যাগের আগে পর্যন্ত ছিলেন 17 জন মন্ত্রী ৷ শোনা যাচ্ছিল শুক্রবার মন্ত্রিসভায় রদবদল করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তার আগেই মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রাজ্যের প্রায় সব মন্ত্রী ৷ বিজেপি সূত্রে খবর, আপাতত নতুন 10 জনকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্ত কারা কারা আসবেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ বৃহস্পতিবার গুজরাতে এসেছেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ৷ এসেই মুখ্য়মন্ত্রী থেকে শুরু করে বাকি নেতাদের নিযে একের পর এক বৈঠক করেছেন তিনি ৷ মনে করা হচ্ছে এখানেই নতুুন মন্ত্রীদের নাম চূড়ান্ত হতে পারে ৷
গুজরাত বিজেপির এক প্রবীণ নেতা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ নতুন মন্ত্রীদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে ৷ পদত্যাগ করা 16 জন মন্ত্রীর মধ্যে আটজন ছিলেন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ৷ মন্ত্রিসভায় বদলের আগে গুজরাত বিজেপির সংগঠনেও বদল এসেছে ৷ মাত্র কয়েকদিন আগে রাজ্যের এক প্রতিমন্ত্রী জগদীশ বিশ্বকর্মাকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে ৷
2027 সালে বিধানসভা নির্বাচন হবে গুজরাতে ৷ তার বছর দুয়েক আগে মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিল বিজেপি ৷ সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রায় এই ধরনের কৌশল নিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ বছরখানেক আগে হরিয়ানায় রেকর্ড আসন পেয়ে টানা তৃতীয়বার সরকার গড়ে বিজেপি ৷ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছিল কংগ্রেস ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশই মনে করেছিল, হরিয়ানার কংগ্রেসের জয়ের বিপুল সম্ভাবনা আছে ৷ তবে শেষমেশ বড় জয় পায় বিজেপি ৷ অনেকেই মনে করেন বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র 200 দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বদলেই সাফল্য পেয়েছিল কেন্দ্রের শাসক শিবির ৷ এবার গুজরাতেও বড় রদবদলের পথে হাঁটল গেরুয়া শিবির ৷ বিধানসভা নির্বাচনে এই রদবদলের কোনও প্রভাব পড়ে কি না সেটাই এখন দেখার ৷
গুজরাতে যে বড়সড় রাজনৈতিক রদবদল হতে চলেছে তা দিন কয়েক আগেই অনুমান করেছিল রাজনৈতিক মহল ৷ নাড্ডা থেকে শুরু করে মোদি ও শাহ এ নিয়ে একাধিক বৈঠক করেেছেন ৷ এরকমই নানা ঘটনার আবহে কয়েক দিন আগে জানা যায় 6 জন মন্ত্রী করা হতে পারে ৷ তবে একসঙ্গে 16 জন মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন এমনটা অনুমান করতে পারেননি কেউই ৷
