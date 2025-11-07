‘বন্দে মাতরমের স্তবক বাদ দিয়ে দেশভাগের বীজবপন করা হয়েছিল’, কংগ্রেসকে নিশানা মোদির

‘বন্দে মাতরমের স্তবক বাদ দিয়ে দেশভাগের বীজবপন করা হয়েছিল’, কংগ্রেসকে নিশানা মোদির
'বন্দে মাতরম'-এর গুরুত্বপূর্ণ স্তবকগুলি 1937 সালে বাদ দেওয়া হয়েছিল ৷ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির দাবি, এই ঘটনা দেশভাগের বীজ বপন করেছিল ৷
Published : November 7, 2025 at 2:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 নভেম্বর: 'বন্দেমাতরম'-এর সার্ধশতবর্ষ উদযাপন হবে বছরব্যাপী ৷ শুক্রবার সেই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই উপলক্ষে একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং মুদ্রাও প্রকাশ করেন ৷ 'বন্দে মাতরম' দেশের জনগণের আবেগগত চেতনা এবং ঐক্যের প্রতীক হিসেবে অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও।
গানটির 150 বছর উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, "এই গানের চেতনা অনুযায়ী আমরা সকল দেশবাসী এই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি, আমরা ভারত মা'কে 'সুজলা', 'সুফলা' এবং 'সুখদা' দিয়ে সমৃদ্ধ রাখব। বন্দে মাতরম ৷" বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এটা আমাদের নতুন অনুপ্রেরণা দেয় এবং দেশের মানুষকে নতুন শক্তিতে ভরিয়ে তোলে ।"
একই সঙ্গে, এদিনের মঞ্চ থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, দেশের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম'-এর গুরুত্বপূর্ণ স্তবকগুলি 1937 সালে বাদ দেওয়া হয়েছিল ৷ প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই ঘটনা দেশভাগের বীজ বপন করেছিল ৷ তিনি জোর দিয়ে বলেন, "এই ধরণের বিভাজনমূলক মানসিকতার জন্য এখনও দেশের সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে।"
'বন্দে মাতরম'-এর বছরব্যাপী অনুষ্ঠান উদযাপনের উদ্বোধনে মোদি আরও বলেন, "বন্দে মাতরম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল ৷ প্রতিটি ভারতীয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করে। দুর্ভাগ্যবশত, 1937 সালে বন্দে মাতরমের গুরুত্বপূর্ণ স্তবকগুলি যা এর আত্মা, সেগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্দে মাতরম-এর বিভাজনই দেশভাগের বীজ বপন করেছিল । আজকের প্রজন্মের জানা দরকার যে, জাতি গঠনের এই মহামন্ত্রের সঙ্গে কেন এই অবিচার করা হয়েছিল ? এই বিভাজনমূলক মানসিকতা এখনও দেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ৷"
বন্দে মাতরম প্রতি যুগেই প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী, অপারেশন সিঁদুরের কথা উল্লেখ করে বলেন, "যখন শত্রুরা সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে আমাদের নিরাপত্তা ও সম্মানে হামলা করার সাহস করেছিল, তখন বিশ্ব দেখেছিল যে ভারত দুর্গার রূপ ধারণ করতেও জানে ৷" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বন্দে মাতরম একটি শব্দ, একটি মন্ত্র, একটি শক্তি, একটি স্বপ্ন, একটি সংকল্প । এটি ভারত মাতার প্রতি ভক্তি, ভারত মাতার পুজো। এটি আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং আমাদের ভবিষ্যতের নতুন সাহস দেয়। এমন কোনও সংকল্প নেই যা অর্জন করা যায় না, এমন কোনও লক্ষ্য নেই যা আমরা ভারতীয়রা অর্জন করতে পারি না। আমাদের এমন একটি জাতি গড়ে তুলতে হবে যা জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ভিত্তিতে শীর্ষে থাকবে ৷"
এই অনুষ্ঠানটি 7 নভেম্বর, 2025 থেকে 2026 পর্যন্ত দেশব্যাপী চলবে ৷ যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে এবং জাতীয় গর্ব ও ঐক্যকে জাগিয়ে তোলে এমন কালজয়ী রচনার 150 বছর উদযাপন করবে। গানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 1875 সালের 7 নভেম্বর অক্ষয় নবমী উপলক্ষে লিখেছিলেন। গানটি প্রথম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছিল।