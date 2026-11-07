মা বনাম নাবালক: গুজরাত হাইকোর্টে হাজির অত্যাচারিত কিশোর, এফআইআরের আর্জি
FIR against his mother: কিশোরের অভিযোগ, মা তাকে দিয়ে জোর করে বাড়ির কাজ করাতেন । প্রায়ই মারধর, অপমান এবং মানসিক নির্যাতন করতেন ।
Published : November 7, 2026 at 2:01 PM IST
আহমেদাবাদ, 7 নভেম্বর: মা মারধর করেন ৷ বাড়ির কাজ করতে বাধ্য করার পাশাপাশি অপমান ও মানসিক নির্যাতন চালান । এমনকি একবার ছুরি নিয়ে হামলার চেষ্টাও করেছিলেন বলে অভিযোগ । মায়ের সঙ্গে আর থাকতে চায় না 15 বছরের কিশোর । তার বদলে দাদু-ঠাকুমার কাছে, গুজরাতের মোরবিতে থাকতে চায় সে !
শুধু তাই নয়, মায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ চেয়ে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ওই নাবালক । তার অভিযোগ, বার বার পুলিশ ও শিশু সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েও কোনও সাহায্য মেলেনি ।
কিশোরের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি এম সি ত্যাগীর বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, শিশু কল্যাণ কমিটি (সিডব্লিউসি) এবং আহমেদাবাদ পুলিশের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে । 28 ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের জবাব দিতে বলেছে আদালত । কিশোরের আগের অভিযোগগুলির ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ।
আদালতে জমা দেওয়া আবেদন অনুযায়ী, 2020 সালে কিশোরের বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয় । তারপর থেকে ছেলের দায়িত্ব বা হেফাজত ছিল মায়ের কাছে । মা আহমেদাবাদের সারখেজ এলাকায় থাকেন । অন্যদিকে, কিশোরের বাবার পরিবার থাকে মোরবিতে । তার বাবা কর্মসূত্রে আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলায় থাকেন ।
কিশোরের অভিযোগ, মা তাকে দিয়ে জোর করে বাড়ির কাজ করান । প্রায়ই মারধর, অপমান এবং মানসিক নির্যাতন করতেন । গত তিন মাসে একাধিক বার তার উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে বলেও আবেদনে জানিয়েছে সে । এমনকি যাতে সে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে না পারে বাড়িতে একা থাকলে মা সংযোগ বন্ধ করে দিতেন বলেও অভিযোগ করেছে ওই নাবালক ।
কিশোরের আইনজীবী রফিক লোখান্ডওয়ালা আদালতে জানিয়েছেন, একবার তার মা ছুরি নিয়ে তার উপর হামলার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছে ওই নাবালক । সেই ঘটনার পরেই পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে সাহায্য চায় সে । পরে সারখেজ থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করে । কিন্তু অভিযোগ, পুলিশ তার বক্তব্য শুনলেও মায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেনি ।
এরপরেই শিশু কল্যাণ কমিটির দ্বারস্থ হয় কিশোর । তার আবেদন ছিল, মায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখে তাকে নিরাপদ পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা করা হোক । মোরবিতে দাদু-ঠাকুমার কাছে থাকার অনুমতি দেওয়ারও আর্জি জানায় সে । সেখানে থাকলে তার নিরাপত্তা ও যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত হবে বলে মনে করে ওই কিশোর ।
অভিযোগ, শিশু কল্যাণ কমিটি এবং পুলিশ তার বক্তব্য নথিভুক্ত করা ছাড়া আর কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি । শেষ পর্যন্ত মোরবিতে দাদু-ঠাকুমার কাছে চলে যায় সে । তারপর ঠাকুমার মাধ্যমে আইনজীবীর সাহায্যে হাইকোর্টে দু’টি পৃথক আবেদন জমা দেয় ।
প্রথম আবেদনে কিশোরের দাবি, 13 অক্টোবর শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে জমা দেওয়া আবেদন এবং 21 অক্টোবর নথিভুক্ত করা তার বক্তব্য বিবেচনা করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক । তার নিজের ইচ্ছা, নিরাপত্তা এবং সর্বোত্তম স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে সে । পাশাপাশি, ঠাকুমার আশ্রয় থেকে তাকে যেন সরিয়ে দেওয়া না হয়, সেই নির্দেশও চেয়েছে ।
দ্বিতীয় আবেদনে 19 অক্টোবর থানায় জমা দেওয়া লিখিত অভিযোগ এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 173(4) ধারায় 24 অক্টোবর করা আবেদনের ভিত্তিতে মায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ চেয়েছে ওই নাবালক ।
হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছে, কিশোরের অভিযোগ পাওয়ার পর এত দিন কী পদক্ষেপ করা হয়েছে । শিশু কল্যাণ কমিটি এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও জবাব তলব করেছে আদালত । তবে, মায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি এখনও আদালতে প্রমাণিত নয় । আগামী 28 ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি । নজর এখন আদালত ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকে ।