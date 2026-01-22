সারান্ডার জঙ্গলে যৌথবাহিনীর সংঘর্ষে নিহত 'অনল দা'-সহ 15 মাওবাদী
নিহতদের মধ্যে রয়েছে শীর্ষ মাওবাদী নেতা তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কৌশলবিদ 'অনল দা' ওরফে পাতিরাম মাঞ্জি । যার মাথার দাম ছিল এক কোটি ৷
চাইবাসা, 22 জানুয়ারি: ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলায় মাও-দমন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল যৌথবাহিনী। সারান্ডার জঙ্গলে যৌথবাহিনীর সংঘর্ষে নিকেষ 15 মাওবাদী ৷
নিহতদের মধ্যে রয়েছে মাওবাদীদের অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কৌশলবিদ 'অনল দা' ওরফে পাতিরাম মাঞ্জি । যার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল এক কোটি টাকা ৷ অপারেশনস ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) মাইকেল রাজ, 'অনল দা'-সহ আরও 14 জন মাওবাদীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন । তিনি জানান, ওই কমান্ডারের মাথার উপর 1 কোটি টাকার পুরস্কার ছিল ৷ সংঘর্ষে নিহত আরও কয়েকজনের মাওবাদীর মাথার দামও ঘোষণা করা হয়েছিল ৷
পশ্চিম সিংভূমের কিরি-বুরু থানা এলাকার কুমদিতে মাওবাদীদের গতিবিধি দেখা গিয়েছে বলে গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ । সেই সূত্রের ভিত্তিতেই এদিন সকাল 6টা নাগাদ সারান্ডার জঙ্গলে হানা দেয় ঝাড়খণ্ড পুলিশ এবং আধাসেনার যৌথবাহিনী। ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে সারান্ডা জঙ্গলে পুলিশ ও মাওবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় ৷ কয়েকঘণ্টা ধরে কয়েক দফায় দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলে ৷
এক কর্মকর্তার মতে, সারান্ডা জঙ্গলে একটি বড় মাওবাদী দমন অভিযান শুরু হয় । এই অভিযানে বৃহস্পতিবার সকালে কিরু-বুরু এলাকায় পুলিশ ও মাওবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় । তিনি বলেন, "পুলিশকে দেখে মাওবাদীরা গুলি চালায় ৷ নিরাপত্তা বাহিনীও পাল্টা জবাব দেয় ৷ সংঘর্যে বেশ কয়েকজন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে ৷"
তিনি আরও জানান, ঘন জঙ্গল এবং দুর্গম ভূখণ্ডের কারণে মাওবাদীরা লুকিয়ে পুলিশের উপর গুলি চালাচ্ছিল । এরই মধ্যে সিআরপিএফ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গলটি ঘিরে ফেলে তাদের নিশানা করে ৷ এনকাউন্টারের পর তল্লাশি অভিযানে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে AK-47, INSAS রাইফেল, SLR এবং প্রচুর কার্তুজ রয়েছে ।
মাওবাদী-র সশস্ত্রবাহিনী পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র ‘মুক্তাঞ্চল’ হিসাবে একদা পরিচিত ছিল সারান্ডার জঙ্গল। মাওবাদী দমনে গত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে যৌথবাহিনী । জানা গিয়েছে, এদিন মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে জঙ্গলের মধ্যে লড়াইয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিআরপিএফ-এর ‘কোবরা’ বাহিনীর 1,500 জওয়ান।
ঝাড়খণ্ডকে মাওবাদীমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার পথে সারান্ডা ছিল সবচেয়ে বড় বাধা । ঝাড়খণ্ড পুলিশের তরফে জানা যায়, ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের কমান্ড বর্তমানে নিষিদ্ধ সিপিআই-এর (মাওবাদী) পলিটব্যুরো সদস্য মিসির বেসরার হাতে রয়েছে ৷ যার মাথার উপরও এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে ৷ বেসরার দলে 'অনল দা' এবং অসিম মণ্ডল-সহ 60 জন মাওবাদী রয়েছে ৷ এছাড়াও ঝাড়খণ্ড-বিহার স্পেশাল এরিয়া কমিটির মাও নেতারাও রয়েছে ৷ যারা কোলহান অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে । পাশাপাশি মাও কমান্ডার অজয় মাহতোর জন্য 20 থেকে 25 জনের একটি দল কাজ করছে ।