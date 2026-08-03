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বারুইপুরের পুনরাবৃত্তি! কিশোরীকে ধর্ষণের পর গলা কেটে খুন, রাস্তায় পড়ে অর্ধনগ্ন দেহ

ভোর পাঁচটার দিকে শৌচকর্ম করতে বাড়ি থেকে বেরোয় 14 বছরের ওই নাবালিকা ৷ তারপরই একটা ঝোপ থেকে তার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয় ৷

MINOR GIRL RAPE AND MURDER
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 11:33 AM IST

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সাতনা, 3 অগস্ট: গত জুলাই মাসে বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল রাজ্য ৷ এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মধ্যপ্রদেশের সাতনায় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েটি ভোর 5টা নাগাদ শৌচকর্ম করতে বাড়ি থেকে বেরোয় ৷ তারপর আর ফেরেনি ৷

গতকাল পুলিশ জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার কোটা থানার অন্তর্গত 14 বছরের ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে বের হয় ৷ অভিযোগ উঠেছে, তাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। মেয়েটি বাড়ি না-ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে বেরিয়ে দেখেন, আবের-লাখানওয়াহ সড়কের পাশে ঝোপের পাশে পড়ে রয়েছে তার অর্ধনগ্ন দেহ ৷

এরপরই চারিদিকে হইহই পড়ে যায় ৷ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে দাবি করে গ্রামজুড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ অবরোধ করা হয় কোটার-সেমারিয়া সড়ক ৷ খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও ডগ স্কোয়াড-সহ তদন্তকারী আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। কয়েক ঘণ্টা পর নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। দেহ ময়নাতদন্তের পর পুলিশ জানায়, রবিবার ভোর পাঁচটায় মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরনোর কিছুক্ষণ পর মৃত্যু হয় ৷ তবে, পুলিশের তরফে আর বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ৷

কোটার এএসপি (গ্রামীণ) প্রেমলাল কুরভে বলেন, "মেয়েটিকে প্রথমে ধর্ষণ করা হয় এবং ধরা পড়ার ভয়ে অভিযুক্ত তার গলা কেটে খুন করে । ইতিমধ্যেই কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে ও প্রমাণ সংগ্রহ করছে। ক'য়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷"

যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ও পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে পুলিশকর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মেয়েটির দেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ কোটার পুলিশ ঘটনাস্থলটি সিল করেছে এবং তদন্ত চালাচ্ছে ৷

গত জুলাই মাসে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বারুইপুরে 12 বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ, পথ অবরোধ, উত্তেজনা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। তদন্তে নেমে পুলিশ এই মামলায় একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। প্রভাস মণ্ডলকে এই মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার ঠিক আগে আচমকাই প্রভাস মণ্ডল এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নেয়। এরপর সে পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালায় এবং অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করে। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্তের গুলিতে যাতে পুলিশকর্মী বা অন্য কারও প্রাণহানি না ঘটে, সেই কারণেই আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায় ৷ তাতে মৃত্যু হয় প্রভাসের ৷

TAGGED:

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন
SATNA RAPED AND MURDERED
রাস্তার ধারে পড়ে অর্ধনগ্ন দেহ
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MINOR GIRL RAPE AND MURDER

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