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যেন সিনেমা ! প্রাণে বাঁচতে বুনো শুয়োরের মুখ চেপে বীর-বিক্রমে 2 ঘণ্টা লড়াই কিশোরের

একেবারে ফিল্মি কায়দাতেই বন্য এক শুয়োরের সঙ্গে দাপুটে লড়াই মাত্র 14 বছরের এক কিশোরের ৷ তাও আবার টানা দু'ঘণ্টা ৷ নারায়ণ সাহুর প্রতিবেদন ৷

Braveheart Fights Wild Boar
প্রাণে বাঁচতে বুনো শুয়োরে মুখ চেপে বীর-বিক্রমে 2 ঘণ্টা লড়াই কিশোরের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 3:42 PM IST

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কটক, 26 অগস্ট: যেন সত্যি নয়, সিনেমা ! সিনেমাতেও বন্য পশুদের সঙ্গে নায়ককে বীর-বিক্রমে লড়াই করতে দেখে হাড়হিম হয়ে যায় ৷ আর এ তো একেবারে ঘোর বাস্তব ! একেবারে ফিল্মি কায়দাতেই বন্য এক শুয়োরের সঙ্গে দাপুটে লড়াই মাত্র 14 বছরের এক কিশোরের ৷ তাও আবার টানা দু'ঘণ্টা ৷ জঙ্গলের সেই ত্রাসের আচমকা আক্রমণে এতটুকুও দমে না-গিয়ে, অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে সেই কিশোর ৷ উদ্ধারকারীরা না-আসা পর্যন্ত শূকরের মুখ চেপে ধরে রেখে মরণপণ লড়াই চালিয়েছে সে ৷

বাঁচার তাগিদে এই অসম লড়াই দেখে মনে হবে কোনও সিনেমার দৃশ্য ৷ মঙ্গলবার ভোরে ওড়িশার কটক জেলার বাঁকি থানা এলাকার গোপালপুর গ্রামের মানুষেরা এমন ঘটনারই সাক্ষী থাকল ৷ 14 বছরের সুমন কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও তার শরীরের পাঁচটিরও বেশি স্থানে আঘাত লেগেছে ।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সুমন ভোরে প্রাকৃতিক কর্ম সারতে নাদিকুণ্ড খালের দিকে গিয়েছিল ৷ তখনই একটি বন্য শূকর তাকে ধাওয়া করতে শুরু করে । বাঁচার মরিয়া চেষ্টায় সে খালে ঝাঁপ দেয় । শূকরটিও ছাড়ার পাত্র ছিল না ৷ সেও সুমনের পিছু নিয়ে জলে নেমে আসে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে কিশোরের উপর ৷ পালানোর কোনও পথ না-পেয়ে সুমনও পালটা লড়াই শুরু করে । সে প্রাণীটির মুখ চেপে ধরে চোয়াল বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়, যার ফলে শূকরটি তাকে মারাত্মক কোনও আঘাত করতে পারেনি ।

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলে এই সাংঘাতিক লড়াই ৷ একের পর এক আঘাত ও চরম ক্লান্তি সত্ত্বেও জন্তুটির মুখ চেপে ধরা হাত সুমন আলগা করেনি । তখনই ওই পথে যাওয়ার সময় কয়েকজন গ্রামবাসীর নজরে আসে এই বিষয়টি ৷ সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিস ইউনিটকে খবর দেন । দমকল কর্মীরা বিশেষ উদ্ধারকারী সরঞ্জাম নিয়ে খালের ধারে পৌঁছন এবং কিছুক্ষণের চেষ্টায় শূকরটিকে কাবু করেন । সুমনকে উদ্ধার করে কাছেরই এক মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।

সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে সুমন জানায়, খালের দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎই শূকরটি তাকে ধাওয়া করেছিল । সে বলে, "যখন ওটা আমার পিছু নিয়ে খালে নেমে আক্রমণ শুরু করল, তখন আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরলাম । আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু জানতাম জীবন বাঁচাতে হলে আমাকে সাহসী হতে হবে । আমি ওর মুখ ছাড়িনি আর এভাবেই বেঁচে গেছি । তা না-হলে শূকরটা আমাকে মেরেই ফেলত ।" চিকিৎসা শেষে সুমন বাড়ি ফিরেছে এবং এখন সুস্থ হয়ে উঠছে । তার অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার জন্য এলাকার বাসিন্দারা তাকে বাহবা দিচ্ছেন ৷

সুমনের চিকিৎসক ডা. অভিষেক সোয়াইন জানান, আঘাতগুলো গভীর হলেও ছেলেটি এখন বিপদমুক্ত । তিনি বলেন, "ছেলেটি কিছুটা আতঙ্কিত, তবে তার আঘাতের যথাযথ চিকিৎসা করা হয়েছে । এক-দুদিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে ।" একই গ্রামের বাসিন্দা প্রভুদত্ত রাউত, যিনি প্রথম সুমনকে বন্য শুয়োরের মাথা শক্ত করে ধরে রাখতে দেখেছিলেন, তিনি সেই সময় প্রথমে ভেবেছিলেন সুমন হয়তো মাছ ধরছে । তিনি বলেন, "আমি যখন তাকে চিৎকার করে কিছু বললাম, তখন দেখলাম সে আসলে একটি বন্য শূকরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে । আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করি এবং উদ্ধারের জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়ার পর গ্রামবাসীরা সেখানে জড়ো হন ।"

এই ঘটনা নাদিকুন্ডা এলাকায় বন্য শূকরের আনাগোনা বেড়ে যাওয়া নিয়ে নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে । গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন যে, এখন প্রায়শই এসব প্রাণীর মুখোমুখি হতে হচ্ছে । তাই অন্য কারও ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটার আগেই বন দফতর যেন এদের বনাঞ্চলের দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে, তাঁরা সেই দাবি জানিয়েছেন ।

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BOY FIGHTS WILD BOAR
WILD BOAR JAWS SHUT
বুনো শুয়োরের সঙ্গে লড়াই
BRAVEHEART FIGHTS WILD BOAR

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