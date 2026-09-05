মাটি খুঁড়তেই 14টি সোনার কয়েন ! প্রশাসনের হাতে তুলে দিলেন ভিবি-জি রাম জি'র শ্রমিকরা

মাটি খুঁড়তেই 14টি সোনার কয়েন ! প্রশাসনের হাতে তুলে দিলেন ভিবি-জি রাম জি'র শ্রমিকরা
মাটি খুঁড়তে গিয়ে 14টি কয়েন পেলেন একশো দিনের কাজের শ্রমিকরা ৷ তাঁরা সেগুলি প্রশাসনকে দিয়ে দিয়েছেন ৷ কয়েনগুলি এক হাজার বছরের প্রাচীন বলে অনুমান ৷
Published : September 5, 2026 at 3:54 PM IST
বেলাগাভি (কর্ণাটক), 5 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকারের একশো দিনের ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে শ্রমিকরা মাটি খুঁড়তে গিয়ে খুঁজে পেলেন সোনার কয়েন ৷ এভাবে 14টি সোনার কয়েন উদ্ধার হয়েছে কর্ণাটকের বেলাগাভি জেলার সাভাদাতি তালুকের ইঞ্চাল গ্রামে ৷ শ্রমিকরা এই কয়েনগুলি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং সততার পরিচয় দিয়েছেন ৷
সাভাদাতির তহসিলদার মল্লিকার্জুন হেগ্গান্নাভারা ইটিভি ভারতকে এই ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "এটা সত্যিই ঘটেছে, 14টি প্রাচীন সোনার কয়েন পাওয়া গিয়েছে ৷ প্রত্যেকটি কয়েনের ওজন গড়ে 3.92 গ্রাম এবং 14টি কয়েনের মোট ওজন 54.8 গ্রাম ৷ সব কয়েনগুলির নকশা একই রকম ৷ কয়েনের একটি দিকে হাতির ছবি এবং অন্য দিকে প্রাচীন যুগের নকশা রয়েছে ৷ ভিবি-জি রাম জি'র শ্রমিকরা কয়েনগুলি খুঁজে পেয়েছেন এবং তাঁরা 14টি কয়েনই ইঞ্চাল গ্রামের পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে পিডিও (পঞ্চায়েতের ডেভেলপমেন্ট অফিসার), ডেপুটি তহসিলদার এবং মুরগোদ থানার পুলিশের উপস্থিতিতে জমা দিয়েছেন ৷ শ্রমিকরা সততার পরিচয় দিয়েছেন ৷ শুক্রবার পিডিও মাল্লাপ্পা হারুগোপ্পা তালুক প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছেন কয়েনগুলি ৷"
তহলসিলদার আরও বলেন, "সাভাদাতির একটি গয়নার দোকান জানিয়েছে, এই কয়েনগুলি আনুমানিক মূল্য 8.20 লক্ষ টাকা ৷ যদিও এই কয়েনগুলি কোন সময়ের, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সরকারি মূল্য জানা যাবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরীক্ষার-নিরীক্ষার পর ৷ আমি ফোনে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর এবং ডেপুটি ডিভিশনার অফিসারকে এই ঘটনাটি জানিয়েছি ৷ তাঁদের নির্দেশ মেনে কয়েনগুলি রাজস্ব দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷"
কয়েনগুল আনুমানিক 800 থেকে 1 হাজার বছরের পুরোনো বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তহসিলদার মল্লিকার্জুন বলেন, "প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে মনে করা হচ্ছে, কয়েকগুলি 800 থেকে এক হাজার বছরের প্রাচীন ৷ প্রত্নতত্ত্ব দফতরের বিশেষজ্ঞরা কয়েনগুলি পরীক্ষা করে দেখবেন ৷ তারপর এর সঠিক সময় এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যাবে ৷"
ইঞ্চাল-এর পঞ্চায়েতের ডেভেলপমেন্ট অফিসার মাল্লাপ্পা হারুগোপ্পা বলেন, "ভিবি জি রাম জি'র শ্রমিকরা 14টি সোনার কয়েন আমাদের কাছে জমা দিয়ে সততার পরিচয় দিয়েছেন ৷ আমরা তহসিলদারের নেতৃত্বে সেগুলি তালুক প্রশাসনকে দিয়ে দিয়েছি ৷"