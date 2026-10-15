13 কোটি ভোটারের নাম বাদ সেটিং ছাড়া আর কী, আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ালেন ককরোচ নেতা দীপকে

13 কোটি ভোটারের নাম বাদ সেটিং ছাড়া আর কী, আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ালেন ককরোচ নেতা দীপকে
Abhijit Dipke speaks out: আইসা নেত্রী নেহা বোরা, এসএফআই নেত্রী ঐশী ঘোষ এবং প্রবীণ অভিনেতা প্রকাশ রাজ-সহ অনেককে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন সিজেপি নেতা ৷
By PTI
Published : October 15, 2026 at 6:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: ভোটারদের নাম বাতিল করে নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, নয়াদিল্লিতে আজ এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনই অভিযোগ করলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-নেতা অভিজিৎ দীপকে ৷ তাঁর মতে, 13 কোটি ভোটারের নাম যেভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে এর সবটাই 'সেটিং'৷
আইসা নেত্রী নেহা বোরা, এসএফআই নেত্রী ঐশী ঘোষ এবং প্রবীণ অভিনেতা প্রকাশ রাজ-সহ অনেককে নিয়ে আজ সাংবাদিক বৈঠক করেন সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে ৷ সেখানে তিনি বলেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে প্রতিবাদ ঠেকাতে রাজধানীতে অস্বাভাবিক সব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে ৷ এসআইআর সংক্রান্ত যে কোনও মতপার্থক্য চেপে দেওয়া হচ্ছে ৷
ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার প্রসঙ্গে 2024 সালের লোকসভা ভোটের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যেখানে 2 শতাংশ ভোটে নির্বাচনের ফল নির্ধারিত হচ্ছে, সেখানে 13 কোটি ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ৷ এটা কি সেটিং নয় ?"
2024-এর লোকসভা ভোটে 543টি আসনের মধ্যে বিজেপি এককভাবে পেয়েছিল 240টি আসন ৷ ভোট শতাংশ ছিল 36.56 ৷ সরকার গঠনে বিজেপি সমর্থিত এনডিএ জোট পেয়েছিল 293টি আসন ৷
দিল্লির পথে প্রতিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে এদিন দীপকে বলেন, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিরোধী নেতা সবাইকে গ্রেফতার করা হচ্ছে ৷ প্রথমবার ভারতের ইতিহাসে ট্রেন আর মেট্রো বন্ধ করে দেওয়া হল জ্ঞানেশের জন্য ৷ কেন সিইসি-কে বাঁচাতে চাইছে সরকার ?"
দীপকের মতে, 'এক দেশ, এক ভোট' স্লোগান আসলে অন্য কিছু বোঝায় ৷ সরকারের লক্ষ্য হল, 'এক দেশ, এক দল এবং এক নেতা' তৈরি করা ৷
রাজধানীতে তেরঙা হাতে বিক্ষোভ দেখালেও সরকার কেন চড়াও হচ্ছে, সেই প্রশ্নও এদিন তোলেন সিজেপি নেতা ৷ তাঁর কথায়, "যাঁরা কোনওদিন তেরঙা হাতে ধরেনি, তাঁরাই আক্রমণ করছেন ৷ কনট প্লেসে আমাদের কমরেডরা তেরঙা হাতে নিয়ে হাঁটছিলেন বলে তাঁদের আটক করা হয়েছে ৷ তেরঙা হাতে নেওয়া কবে থেকে অপরাধ হয়ে গেল ?"
আগামিকাল, শুক্রবার সিজেপি দিল্লিতে 'লেহরা দো তিরঙ্গা' মিছিল করার ডাক দিয়েছে ৷ সিজেপি নেতা সাধারণ মানুষকে এই প্রতিবাদে যোগ দিতে ডাক দিয়েছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, তেরঙা হাতে নেওয়া যে কোনও ভারতীয়ের গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ আর মহাত্মা গান্ধি বা জওহরলাল নেহরুর থেকে বড় নন নরেন্দ্র মোদি ৷
এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে আইসা নেত্রী নেহা বোরা বলেন, প্রতিবাদের খবর করতে আসা সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও দিল্লি পুলিশ তাঁদের উপর চড়াও হচ্ছে ৷ যৌন হেনস্তার অভিযোগ পর্যন্ত উঠছে ৷ নেহার কথায়, "আইনশৃঙ্খলা না সামলে পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ৷ যাঁরা ভোটাধিকারের পক্ষে কথা বলছেন, তাঁদের জেলে ভরা হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষকে টানাহ্যাঁচড়া করার মানে ওই 13 কোটি মানুষকেই টানাহ্যাঁচড়া করা হচ্ছে ৷"
এসএফআই নেত্রী ঐশী ঘোষের মন্তব্য, "বিজেপি সম্পর্কে আমাদের কোনও আশা নেই ৷ আমাদের আশা রয়েছে দেশের মানুষকে নিয়ে ৷ এখন একজোট হওয়ার সময় ৷ যে দেশের জন্য ভগৎ সিং লড়াই করলেন, গান্ধিজি প্রাণ দিলেন, সেই দেশকে আমাদের রক্ষা করতে হবে ৷" তাঁর দাবি, জ্ঞানেশ কুমারই মোদি সরকারকে সারা দেশে জয়লাভ করতে সাহায্য করেছেন ৷
এদিন অঙ্কিতা ভাণ্ডারির বাবা-মাকে আটক করার প্রসঙ্গেও সরব হন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, এখন ধর্ষকদের মালা পরানো হচ্ছে ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে নেহা বোরা যখন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন এক সাংবাদিক তাঁকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন বলে অভিযোগ ৷ ওই সাংবাদিককে অবশ্য তখনই সরিয়ে নেওয়া হয় ৷