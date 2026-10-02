13 বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণ ! গ্রেফতার তিন
Allegation of gang-rape: বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল 13 বছরের কিশোরী । অভিযোগ, পথে তাদের আটকে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যায় চার যুবক ।
Published : October 2, 2026 at 6:10 PM IST
ফরিদাবাদ, 2 অক্টোবর: বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল 13 বছরের নাবালিকা । তাদের পথ আটকে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যায় চার যুবক । সেখানেই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ । 'যৌন নির্যাতনের' শিকার সঙ্গে থাকা নাবালক বন্ধুও । ঘটনাটি হরিয়ানার ফরিদাবাদের । ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । চতুর্থ অভিযুক্ত পলাতক ।
ইতিমধ্যেই তিন জনকে আদালতে পেশ করা হলে তাঁদের চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই সময়ের মধ্যে ঘটনার সম্পূর্ণ ধারাবাহিকতা, প্রত্যেক অভিযুক্তের ভূমিকা এবং পলাতক অভিযুক্তের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 28 সেপ্টেম্বরর এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয় । অভিযোগ পাওয়ার পর নির্যাতিতার বয়ানের ভিত্তিতে গণধর্ষণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয় । এসিপি সন্দীপ মোর জানিয়েছেন, ওই কিশোরী এক বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিল । সেই সময় চার অভিযুক্ত দু'জনকে আটক করে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । অভিযোগ, সেখানে কিশোরীর উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় । তার সঙ্গে থাকা নাবালক বন্ধুটিও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে । ঘটনার সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ।
অভিযোগকারীদের দাবি, অভিযুক্তেরা তাঁদের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আটকে রেখেছিল । সেই সময় তাদের মধ্যে এক জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকা স্থানান্তর করিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে । টাকা লেনদেনের বিষয়টিও তদন্তের আওতায় এনেছে পুলিশ ।
এই আর্থিক লেনদেন কী ভাবে হয়েছিল, কার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো হয়েছিল এবং সেই টাকার সঙ্গে ঘটনার কোনও সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে কি না, অভিযুক্তদের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের আগে থেকে পরিচয় ছিল কি না, সেই বিষয়গুলিও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন ।
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁদের আদালতে পেশ করে চার দিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয় । আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে । পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে চার অভিযুক্তের মধ্যে কে কী ভূমিকা নিয়েছিল, তা স্পষ্ট করার চেষ্টা চলছে ।
বিশেষ করে পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করাই এখন পুলিশের অন্যতম লক্ষ্য । তাঁর সম্ভাব্য একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ । তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এমন ব্যক্তিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ।
পুলিশ জানিয়েছে, নাবালক-নাবালিকার বয়ান, মেডিক্যাল রিপোর্ট, ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত তথ্য, আর্থিক লেনদেন এবং অন্যান্য প্রমাণ নিয়ে তদন্ত এগোচ্ছে । তদন্তে যে তথ্য ও প্রমাণ সামনে আসবে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে ।