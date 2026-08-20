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নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে ঝুলছে ! ইউনিফর্ম জড়িয়ে 5 কিমি হেঁটে বাড়ি ফিরল পঞ্চমের পড়ুয়া

অসাধ্যসাধন ! তাতেই প্রাণ বাঁচল বছর এগারোর চিনুর ৷ শারীরিক কষ্টের তোয়াক্কা না করে দুর্ঘটনার পর স্কুলড্রেসে নাড়িভুঁড়ি চেপে বাড়ি গেল পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ৷

Odisha Minor Boy Accident
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 2:55 PM IST

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বেরহামপুর (ওড়িশা), 20 অগস্ট: দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র । দুর্ঘটনায় তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এলেও প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে স্কুল ইউনিফর্ম গায়ে জড়িয়ে বাড়ি পৌঁছল পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে ! তারপর সেখান থেকে বাইকে চেপে 10 কিলোমিটার দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷ এমন ঘটনার সাক্ষী ওড়িশা । গঞ্জাম জেলার ধারাকোট ব্লকের তানারজিপল্লি গ্রামের রঞ্জিতা মল্লিকের 11 বছর বয়সী ছেলে চিনু বর্তমানে এমকেসিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

হাতে নাড়িভুঁড়ি, বাড়ি ফিরল ছেলে

গত মঙ্গলবার স্কুলে যাচ্ছিল চিনু ৷ গ্রাম থেকে 5 কিলোমিটার দূরে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইকেলে করে যাওয়ার সময় সে দুর্ঘটনার শিকার হয় । তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে শরীর থেকে । ছাত্রটি নিজের জামাকাপড় দিয়ে ঢেকে বাড়ি ফিরে ঘটনাটি জানায় ।

ছাত্রটির বর্তমান অবস্থা

এই দৃশ্য দেখে পরিবার অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে । কিন্তু পাকা রাস্তা না থাকায় গ্রামে পৌঁছতে পারেনি অ্যাম্বুলেন্স । ফলে গ্রামবাসীরা ছাত্রটিকে বাইকে করে প্রায় 10 কিলোমিটার দূরের জগমোহন গ্রামে নিয়ে যেতে বাধ্য হন । সেখান থেকে তাকে বড়াগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর বেরহামপুরের এমকেসিজি মেডিক্যাল সেন্টারে স্থানান্তরিত করার পর, সে হাসপাতালের শিশু সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন এবং তার অস্ত্রোপচারও হয়েছে । ছাত্রটি এখন সুস্থ আছে ।

Odisha Minor Boy Accident
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র চিনু (ইটিভি ভারত)

প্রত্যন্ত গ্রামের সমস্যা নিয়ে স্থানীয়দের বক্তব্য

গ্রামবাসীদের দাবি, ধারাকোট ব্লকের তানারজিপল্লির স্কুলটি তিন বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার জন্য প্রায় 5 কিলোমিটার দূরের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হয় । যেহেতু স্কুলটি গঞ্জাম ও গজপতি জেলার সীমান্তে, দেখা যায় যানজটের কারণে আশেপাশের এলাকার অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় সমস্যা হচ্ছে । গ্রামে রাস্তা না থাকায় কেউ অসুস্থ হলে বাইক বা দোলায় করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । এক্ষেত্রেও দুর্ঘটনার পর ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অনেকটা সময় লেগেছে ৷ দেরি হওয়ার কারণে তার জীবন সংশয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৷ তবে সৌভাগ্যক্রমে সে সুস্থ আছে ৷

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দুর্ঘটনার পর নাড়িভুঁড়ি হাতে ছাত্র
ODISHA STUDENT ACCIDENT

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