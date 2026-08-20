নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে ঝুলছে ! ইউনিফর্ম জড়িয়ে 5 কিমি হেঁটে বাড়ি ফিরল পঞ্চমের পড়ুয়া

নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে ঝুলছে ! ইউনিফর্ম জড়িয়ে 5 কিমি হেঁটে বাড়ি ফিরল পঞ্চমের পড়ুয়া
অসাধ্যসাধন ! তাতেই প্রাণ বাঁচল বছর এগারোর চিনুর ৷ শারীরিক কষ্টের তোয়াক্কা না করে দুর্ঘটনার পর স্কুলড্রেসে নাড়িভুঁড়ি চেপে বাড়ি গেল পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ৷
Published : August 20, 2026 at 2:55 PM IST
বেরহামপুর (ওড়িশা), 20 অগস্ট: দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র । দুর্ঘটনায় তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এলেও প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে স্কুল ইউনিফর্ম গায়ে জড়িয়ে বাড়ি পৌঁছল পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে ! তারপর সেখান থেকে বাইকে চেপে 10 কিলোমিটার দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷ এমন ঘটনার সাক্ষী ওড়িশা । গঞ্জাম জেলার ধারাকোট ব্লকের তানারজিপল্লি গ্রামের রঞ্জিতা মল্লিকের 11 বছর বয়সী ছেলে চিনু বর্তমানে এমকেসিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
হাতে নাড়িভুঁড়ি, বাড়ি ফিরল ছেলে
গত মঙ্গলবার স্কুলে যাচ্ছিল চিনু ৷ গ্রাম থেকে 5 কিলোমিটার দূরে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইকেলে করে যাওয়ার সময় সে দুর্ঘটনার শিকার হয় । তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে শরীর থেকে । ছাত্রটি নিজের জামাকাপড় দিয়ে ঢেকে বাড়ি ফিরে ঘটনাটি জানায় ।
ছাত্রটির বর্তমান অবস্থা
এই দৃশ্য দেখে পরিবার অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে । কিন্তু পাকা রাস্তা না থাকায় গ্রামে পৌঁছতে পারেনি অ্যাম্বুলেন্স । ফলে গ্রামবাসীরা ছাত্রটিকে বাইকে করে প্রায় 10 কিলোমিটার দূরের জগমোহন গ্রামে নিয়ে যেতে বাধ্য হন । সেখান থেকে তাকে বড়াগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর বেরহামপুরের এমকেসিজি মেডিক্যাল সেন্টারে স্থানান্তরিত করার পর, সে হাসপাতালের শিশু সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন এবং তার অস্ত্রোপচারও হয়েছে । ছাত্রটি এখন সুস্থ আছে ।
প্রত্যন্ত গ্রামের সমস্যা নিয়ে স্থানীয়দের বক্তব্য
গ্রামবাসীদের দাবি, ধারাকোট ব্লকের তানারজিপল্লির স্কুলটি তিন বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার জন্য প্রায় 5 কিলোমিটার দূরের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হয় । যেহেতু স্কুলটি গঞ্জাম ও গজপতি জেলার সীমান্তে, দেখা যায় যানজটের কারণে আশেপাশের এলাকার অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় সমস্যা হচ্ছে । গ্রামে রাস্তা না থাকায় কেউ অসুস্থ হলে বাইক বা দোলায় করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । এক্ষেত্রেও দুর্ঘটনার পর ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অনেকটা সময় লেগেছে ৷ দেরি হওয়ার কারণে তার জীবন সংশয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৷ তবে সৌভাগ্যক্রমে সে সুস্থ আছে ৷
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