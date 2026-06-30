ETV Bharat / bharat

স্কুুল বাসের মাথায় ভাঙল অশ্বত্থ গাছ, প্রাণ গেল নাবালক পড়ুয়ার; গুরুতর আহত আরও 4

দুর্ঘটনার জন্য মুম্বই পুরনিগমের উদ্যান বিভাগকে দুষেছেন শিবসেনার প্রাক্তন সাংসদ ৷ রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্কুল বাস মালিকদের সংগঠনও ৷

Mumbai school bus incident
স্কুলবাসের উপর অশ্বত্থ গাছ ভেঙে পড়ুয়ার মৃত্যু (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 9:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 30 জুন: স্কুলবাসের উপর অশ্বত্থ গাছ ভেঙে পড়ুয়ার মৃত্যু ৷ আহত আরও চার পড়ুয়া ৷ মুম্বইয়ের চেম্বুর এলাকায় মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ৷ গত কয়েকদিন ধরেই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজছে বাণিজ্য নগরির বিভিন্ন রাস্তা ৷ গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে ৷ এদিন গাছ ভেঙে পড়ায় প্রাণ হারাল 11 বছর বয়সি এক পড়ুয়া ৷ ঘটনায় স্কুলবাস মালিকদের সংগঠন থেকে শুরু করে বিরোধী রাজমনৈতিক শিবির দুষেছে মুম্বই কর্পোরেশনকে ৷

জানা গিয়েছে, ইউনিভার্সাল হাইস্কুলের 12 জন পড়ুয়াকে নিয়ে বাসটি চেম্বুরের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল ৷ চেম্বুর এলাকার 11 নম্বর রাস্তার কাছে আসতেই ঘটে দুর্ঘটনাটি ৷ স্থানীয়রা পুলিশকে জানান, বেশ কয়েকটি গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই অশ্বত্থ গাছটি বাসের সামনের অংশে ভেঙে পড়ে ৷ সামনের দিকে কাচ চুরমার হয়ে যায় ৷ ভিতরে থাকা 12 জন পড়ুয়ার পাশাপাশি বাসের কর্মীরাও আটকে পড়েন ৷ স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে পুলিশের পাশাপাশি দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন ৷

Mumbai school bus incident
ইউনিভার্সাল হাইস্কুলের 12 জন পড়ুয়াকে নিয়ে বাসটি চেম্বুরের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল (ইটিভি ভারত)

উদ্ধারের কাজ শুরু হওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পর বাসের মাথার খানিকটা অংশ কেটে সকলকে উদ্ধার করা হয় ৷ ভিতরে থাকা সকলেরই অল্প বিস্তর চোট লেগেছিল ৷ তার মধ্যে কয়েকজনের পরিস্থিতি ছিল আশঙ্কাজনক ৷ দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে 11 বছরের বিধান শ্রীবাস্তবকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ ওই হাসপাতালেই বাকিদের চিকিৎসা চলছে ৷

ঘটনায় ঘুরপথে প্রশাসনকে দুষেছে মুম্বইয়ের স্কুল বাস চালকদের সংগঠন ৷ সভাপতি অনীল গর্গ বলেন, "এই ঘটনাটিকে কেবল দুর্ভাগ্যজনক বলে এড়িয়ে গেলে হবে না ৷ এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায় পুর-প্রশাসন শহরের রাস্তার ধারে থাকা গাছের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে ভাবিত নয় ৷ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয় নিয়েও জবাবদিহি করে না তারা ৷ এই ব্যবস্থার বদল আনতেই হবে ৷"

শিবসেনার প্রাক্তন সাংসদ রাহুল শেওয়ালেও দুষেছেন পুরনিগমকে ৷ তিনি বলেন, "স্কুল বাসে গাছ ভেঙে পড়ে পড়ুয়ার প্রাণ যাওয়া সব অর্থেই দুর্ভাগ্যজনক ৷ তবে মুম্বই পুরনিগমের উদ্যান বিভাগ যে নিজেদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে তা এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে ৷ প্রতিবার বর্ষা আসার আগে শহরের গাছগুলির অডিট করা দরকার ৷ কোন গাছ দুর্বল হয়ে পড়েছে সেটা জানার এর থেকে ভালো কোনও উপায় নেই ৷ কিন্ত এখানে তেমন কিছু হয়নি বলেই আমার মনে হচ্ছে ৷ পুরনিগমের কমিশনারকে অনুরোধ করব তিনি যেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেন ৷ "

TAGGED:

MUMBAI SCHOOL BUS FIASCO
RAIN RELATED DEATH IN MUMBAI
TRAGIC INCIDENT IN MUMBAI
MUMBAI SCHOOL BUS INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.