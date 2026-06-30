স্কুুল বাসের মাথায় ভাঙল অশ্বত্থ গাছ, প্রাণ গেল নাবালক পড়ুয়ার; গুরুতর আহত আরও 4

স্কুুল বাসের মাথায় ভাঙল অশ্বত্থ গাছ, প্রাণ গেল নাবালক পড়ুয়ার; গুরুতর আহত আরও 4
দুর্ঘটনার জন্য মুম্বই পুরনিগমের উদ্যান বিভাগকে দুষেছেন শিবসেনার প্রাক্তন সাংসদ ৷ রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্কুল বাস মালিকদের সংগঠনও ৷
Published : June 30, 2026 at 9:33 PM IST
মুম্বই, 30 জুন: স্কুলবাসের উপর অশ্বত্থ গাছ ভেঙে পড়ুয়ার মৃত্যু ৷ আহত আরও চার পড়ুয়া ৷ মুম্বইয়ের চেম্বুর এলাকায় মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ৷ গত কয়েকদিন ধরেই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজছে বাণিজ্য নগরির বিভিন্ন রাস্তা ৷ গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে ৷ এদিন গাছ ভেঙে পড়ায় প্রাণ হারাল 11 বছর বয়সি এক পড়ুয়া ৷ ঘটনায় স্কুলবাস মালিকদের সংগঠন থেকে শুরু করে বিরোধী রাজমনৈতিক শিবির দুষেছে মুম্বই কর্পোরেশনকে ৷
জানা গিয়েছে, ইউনিভার্সাল হাইস্কুলের 12 জন পড়ুয়াকে নিয়ে বাসটি চেম্বুরের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল ৷ চেম্বুর এলাকার 11 নম্বর রাস্তার কাছে আসতেই ঘটে দুর্ঘটনাটি ৷ স্থানীয়রা পুলিশকে জানান, বেশ কয়েকটি গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই অশ্বত্থ গাছটি বাসের সামনের অংশে ভেঙে পড়ে ৷ সামনের দিকে কাচ চুরমার হয়ে যায় ৷ ভিতরে থাকা 12 জন পড়ুয়ার পাশাপাশি বাসের কর্মীরাও আটকে পড়েন ৷ স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে পুলিশের পাশাপাশি দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন ৷
উদ্ধারের কাজ শুরু হওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পর বাসের মাথার খানিকটা অংশ কেটে সকলকে উদ্ধার করা হয় ৷ ভিতরে থাকা সকলেরই অল্প বিস্তর চোট লেগেছিল ৷ তার মধ্যে কয়েকজনের পরিস্থিতি ছিল আশঙ্কাজনক ৷ দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে 11 বছরের বিধান শ্রীবাস্তবকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ ওই হাসপাতালেই বাকিদের চিকিৎসা চলছে ৷
ঘটনায় ঘুরপথে প্রশাসনকে দুষেছে মুম্বইয়ের স্কুল বাস চালকদের সংগঠন ৷ সভাপতি অনীল গর্গ বলেন, "এই ঘটনাটিকে কেবল দুর্ভাগ্যজনক বলে এড়িয়ে গেলে হবে না ৷ এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায় পুর-প্রশাসন শহরের রাস্তার ধারে থাকা গাছের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে ভাবিত নয় ৷ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয় নিয়েও জবাবদিহি করে না তারা ৷ এই ব্যবস্থার বদল আনতেই হবে ৷"
শিবসেনার প্রাক্তন সাংসদ রাহুল শেওয়ালেও দুষেছেন পুরনিগমকে ৷ তিনি বলেন, "স্কুল বাসে গাছ ভেঙে পড়ে পড়ুয়ার প্রাণ যাওয়া সব অর্থেই দুর্ভাগ্যজনক ৷ তবে মুম্বই পুরনিগমের উদ্যান বিভাগ যে নিজেদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে তা এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে ৷ প্রতিবার বর্ষা আসার আগে শহরের গাছগুলির অডিট করা দরকার ৷ কোন গাছ দুর্বল হয়ে পড়েছে সেটা জানার এর থেকে ভালো কোনও উপায় নেই ৷ কিন্ত এখানে তেমন কিছু হয়নি বলেই আমার মনে হচ্ছে ৷ পুরনিগমের কমিশনারকে অনুরোধ করব তিনি যেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেন ৷ "