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অযোধ্যা রাম মন্দির থেকে শতাধিকবার চুরি হয়েছে টাকা, ধরা পড়েছে CCTV ফুটেজে

DONATION THEFT AT RAM MANDIR: সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা মন্দিরের ডোনেশন চুরির তদন্ত সংক্রান্ত সিট-এর রিপোর্টের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

DONATION THEFT AT RAM MANDIR
টাকা চুরি হয়েছে অযোধ্যা রাম মন্দিরে (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 8:35 PM IST

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অযোধ্যা, 21 সেপ্টেম্বর: অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদানের টাকা চুরি হয়েছে একশো বার ৷ গোটা বিষয়টি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে ৷ 105টি এই চুরির ঘটনা মন্দিরের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টকে সোমবার এমনটাই জানিয়েছে সিট ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে সামনে বিষয়টি পেশ করা হয়।

কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা মন্দিরের ডোনেশন চুরির তদন্ত সংক্রান্ত 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম' (SIT)-এর রিপোর্টের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। মেহতা জানান, এই মামলায় প্রথম গ্রেফতারের পর থেকে আইনিভাবে নির্ধারিত 90 দিনের সময়সীমা শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে। তুষার মেহতা বলেন, "প্রথম গ্রেফতারের তারিখ থেকে 90 দিন 25 সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে ৷ তাই আমাদের চার্জশিট দাখিল করতে হবে; অন্যথায় অভিযুক্তরা 'ডিফল্ট জামিন' পেয়ে যাবে।"

এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেয়, যেন আইনের বিধান অনুযায়ী চার্জশিটের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শীর্ষ আদালত সিট-এর জমা দেওয়া একটি বিস্তারিত স্ট্যাটাস রিপোর্টও খতিয়ে দেখে ৷ একটি সিল করা খামে জমা দেওয়া হয়েছিল বেঞ্চে। আদালত এর আগে সিট-কে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ অনুদান চুরির মামলার তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে সিল করা খামে রিপোর্টও জমা দিতে বলেছিল শীর্ষ আদালত।

অনুদান চুরি সংক্রান্ত সংগৃহীত প্রমাণ এবং এই পর্যন্ত করা গ্রেফতার সম্পর্কে শীর্ষ আদালতকে অবহিত করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজ, সাক্ষীদের বয়ান এবং এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রমাণের বিস্তারিত তথ্যও বেঞ্চকে জানানো হয়। স্ট্যাটাস রিপোর্টে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য উপাদানের ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ ছিল। রিপোর্টে সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে শনাক্ত করা অনুদান চুরির 105টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়, যা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে।

রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, কিছু অভিযুক্তকে সিসিটিভিতে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে ৷ সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ডেটা ও সিডিআর (CDR)-কে মূল প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। আদালতে চার্জশিট দাখিল করার পর তার একটি অনুলিপি সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়ার জন্য বেঞ্চ অনুরোধ জানায়। অযোধ্যা রাম মন্দির নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সিবিআই-এর মাধ্যমে তদন্তের দাবিতে দায়ের করা একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি করছিল শীর্ষ আদালত।

TAGGED:

AYODHYA RAM TEMPLE
DONATION THEFT AT RAM TEMPLE
অযোধ্যা রাম মন্দিরে চুরি
সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দির
DONATION THEFT AT RAM MANDIR

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