বস্তারে কংগ্রেস নেতাদের হত্যা, দোষী সাব্যস্ত 10 মাওবাদী
16 সেপ্টেম্বর শাস্তি ঘোষণা । তবে রায়ে নিয়ে সন্তুষ্ট নয় হাত শিবির । তাদের দাবি, কাদের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটল তা প্রকাশ্যে আসা দরকার ।
Published : September 5, 2026 at 11:30 PM IST
বস্তার (ছত্তিশগড়), 5 সেপ্টেম্বর: 2013 সালে ছত্তিশগড়ের বস্তারের দর্ভা উপত্যকায় (ঝিরাম) একটি মাওবাদী হামলা হয় ৷ সেই হামলায় রাজ্য়ের বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা-সহ 27 জন নিহত হন ৷ ওই হামলার দশজন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত ৷ শনিবার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) একটি বিশেষ আদালত দশ মাওবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করে ।
যারা দোষী সাব্যস্ত হল, তাদের নাম — প্রমীলা মোডিয়াম, চইতু লেকাম ওরফে মুন্না, সুমিত্রা পুনেম মোডিয়াম, মুক্কা মান্ডভি, কোসা কাওয়াসি, আয়তা মারকাম, মাদকাম দেবা, জোগা মাদকাম, বানজামি সানা ওরফে চামরু এবং মহাদেব নাগ । আদালত জানিয়েছে, আগামী 16 সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপরই দোষীদের শাস্তি ঘোষণা করা হবে ।
দোষী সাব্যস্তদের আইনজীবী অরবিন্দ চৌধুরি বলেন, ‘‘আদালত সব অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে । যদিও শাস্তির বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে ৷ তবে চূড়ান্ত আদেশ ও শাস্তির ঘোষণার জন্য 16 সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে । আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে ছত্তিশগড় হাইকোর্টে আপিল করব । এখন পর্যন্ত রায়ের অনুলিপি হাতে পাওয়া যায়নি ।’’
ঝিরাম উপত্যকায় হামলা
2013 সালের 25 মে, মাওবাদীরা কংগ্রেসের 'পরিবর্তন যাত্রা'-র কনভয়ের ওপর এক ভয়াবহ অতর্কিত হামলা চালায় । এতে বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, নিরাপত্তা কর্মী এবং দলীয় কর্মী নিহত হন ।
সরকারি পক্ষের তথ্য অনুযায়ী, মাওবাদীরা ঝিরাম উপত্যকায় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কংগ্রেসের কনভয়টিকে আটকে ফেলে । এরপরই শুরু হয় নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও গ্রেনেড হামলা ৷ এতে ঘটনাস্থলেই 24 জন নিহত এবং 35 জনেরও বেশি মানুষ আহত হন ।
হামলায় নিহত শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা, তৎকালীন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি নন্দকুমার প্যাটেল ও তাঁর ছেলে দীনেশ প্যাটেল, বস্তারের প্রভাবশালী নেতা মহেন্দ্র কর্মা এবং প্রাক্তন বিধায়ক উদয় মুদালিয়ার । বহু বছরের রাজনৈতিক বিতর্ক, তদন্ত কমিশন গঠন, এনআইএ-র বিস্তারিত তদন্ত এবং দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর অবশেষে শনিবার এই রায় ঘোষণা হল ।
কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী টিএস সিং দেও জানিয়েছেন, তিনি এই রায়ে সন্তুষ্ট নন । তাঁর প্রশ্ন, ‘‘জবাবদিহি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না । কীভাবে এই ঘটনা ঘটতে দেওয়া হল ? কেন পুরো এলাকাটি নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল ? তথ্য থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন কেন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হল ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আগে জানাতে হবে । ’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিরোধী দলের নেতাদের ওই পথ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ৷ অথচ কেন তার জন্য কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা প্রস্তুতি নেওয়া হল না ? এই বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না ৷’’