LIVE: জনসমুদ্রে ভেসে শেষকৃত্যের পথে জুবিন, দেখুন সরাসরি... - ZUBEEN GARG LAST RITES
Published : September 23, 2025 at 11:20 AM IST
মৃত্যুর তিন দিন পর আজ শেষকৃত্য জুবিন গর্গের ৷ পঞ্চভূতে বিলীন হবেন প্রিয় গায়ক ৷ মৃত্যুর পরেও অসমীয়াদের মননে জীবিত থেকে যাবেন আজীবন ৷ শুক্রবার সিঙ্গাপুরে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ গায়কের দেহ অসমে ফেরার পর থেকে অনুরাগীরা একবারের জন্যও তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি ৷ আজও সেই ভালোবাসার জনস্রোতে ভেসে অন্তিমস্থলে গায়ক ৷ জুবিনের মুখাগ্নি করবেন তাঁর বোন পামি বরঠাকুর ৷ সঙ্গে থাকবেন জুবিন ঘনিষ্ঠ অরুণ গর্গ এবং তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী রাহুল গৌতম শর্মা । স্টেডিয়াম থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে কামারকুচি এনসি গ্রামে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জুবিনের শেষকৃত্যেও ভিড় জমিয়েছেন লক্ষাধিক অনুরাগী থেকে শুরু রাজ্যবাসী ৷ লাল চন্দন কাঠে শায়িত হবেন প্রিয় গায়ক ৷ পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণে চোখের জলে জুবিনকে শেষ বিদায় জানাতে কাতর অসম ৷ ইটিভি ভারতে গায়কের শেষকৃত্যের সম্প্রচার দেখুন সরাসরি...