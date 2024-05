693 নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকে প্রথম কোচবিহারের চন্দ্রচূড় সেন, দেখুন সরাসরি... - Madhyamik Result 2024

Madhyamik Result 2024 LIVE: এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হচ্ছে। ফলপ্রকাশ করছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সচিব সুব্রত ঘোষ। এই বছর পরীক্ষা শেষের 80 দিনের মাথায় প্রকাশিত হচ্ছে ফল। 2024 মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 9 লক্ষ 23 হাজার 13 জন। এর মধ্যে 3 লক্ষ 96 হাজার 276 জন ছাত্র ৷ অন্যদিকে, আর 4 লক্ষ 79 হাজার 837 জন ছাত্রী। এবছর পরীক্ষা শুরু হয়েছিল সকাল 9টা 45 থেকে শেষ হয়েছিল বেলা 1টার সময়। চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্যতম ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। প্রায় প্রতিদিনই পরীক্ষায় মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়ার দরুণ বেশ কিছুজনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। সেই সংখ্যাটা 48 ৷ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ Madhyamik Result 2024 LIVE: এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হচ্ছে। ফলপ্রকাশ করছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সচিব সুব্রত ঘোষ। এই বছর পরীক্ষা শেষের 80 দিনের মাথায় প্রকাশিত হচ্ছে ফল। 2024 মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 9 লক্ষ 23 হাজার 13 জন। এর মধ্যে 3 লক্ষ 96 হাজার 276 জন ছাত্র ৷ অন্যদিকে, আর 4 লক্ষ 79 হাজার 837 জন ছাত্রী। এবছর পরীক্ষা শুরু হয়েছিল সকাল 9টা 45 থেকে শেষ হয়েছিল বেলা 1টার সময়। চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্যতম ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। প্রায় প্রতিদিনই পরীক্ষায় মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়ার দরুণ বেশ কিছুজনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। সেই সংখ্যাটা 48 ৷ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷

Last Updated : May 2, 2024, 9:56 AM IST