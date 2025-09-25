চলন্ত দুটি লরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত এক, জখম এক চালক - TWO TRUCKS CATCH FIRE
Published : September 25, 2025 at 2:37 PM IST
চলন্ত দুটি লরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঝলসে মৃত্যু হল এক চালকের ৷ ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি অপর এক লরি চালক। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সাগরদিঘি থানা এলাকায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাগরদিঘি থানার পুলিশ। আগুন লাগার পর বিকট শব্দে টায়ার ফেটে যায় ৷ স্থানীয়রা কেউই সামনে যেতে পারেনি ৷ খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, "প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে একটি গাড়ির ইলেকট্রিক ওয়ারিং থেকেই আগুন লাগে। সেই আগুন ছড়ায় অপর গাড়িতে। মৃত ও জখম দুই চালকের নাম পরিচয় জানা যায়নি।"
জাতীয় সড়কে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে দুটি গাড়িই। পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যদিও বিষয়টি নজরে আসার পরেই সাগরদিঘি বিধানসভার বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস তড়িঘড়ি দমকল-সহ সব দফতরে খবর দেন। দ্রুত আসে দমকল ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন দমকল কর্মীরা ৷ গাড়ি থেকে নামতে না-পারায় ঝলসে মৃত্যু হয় এক চালকের। অপর গাড়ির চালক গুরুতর জখম হয়েছেন বলে খবর। পণ্যবাহী দু'টি গাড়ির কার্যত সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । বেশ কিছুদিন আগেই সাগরদিঘিতে চলন্ত একটি সরকারি বাসে আগুন লাগে ৷ এবার দুটি লরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিক কারণেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পেট্রল পাম্পের পাশের এই ঘটনায় যে কোনও মুহূর্তেই বড়সর দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত । যদিও বড়সড় কোনও অঘটন থেকে আপাতত রেহাই মিলেছে ।