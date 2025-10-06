অক্টোবরের শুরুতে বরফের সাদা চাদরে ঢাকল লাহৌল স্পিতি, দেখুন ভিডিয়ো - SNOWFALL IN HIMACHAL PRADESH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 6, 2025 at 5:24 PM IST
শুরু হয়েছে অক্টোবর মাস ৷ এরমধ্যেই সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছে হিমাচল প্রদেশের কিছু অঞ্চল। বরফে কার্যত অবরুদ্ধ লাহৌল-স্পিতি (Lahaul Valley Snowfall) জেলার একাধিক রাস্তাঘাট। হিমাচল প্রদেশে উঁচু পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর ৷ পাশাপাশি গতকাল থেকে পাহাড়ের নীচু এলাকায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। মানালি সংলগ্ন রোহতাং পাস এবং অটলেও টানা তুষারপাত চলছে ৷ তুষারপাতের পর এলাকায় এখন শীতের আমেজ ৷ গতকাল থেকেই কুল্লু-মানালির বিভিন্ন এলাকায়ও বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে।
তবে শুধু লাহৌল স্পিতি নয়, কুরফি, ফাগু, নারকোন্ডার মতো জায়গাও বরফের সাদা আস্তরণে ঢেকে গিয়েছে। আর তাতে মজেছেন পর্যটকরা। অনেকেই ভাবেননি যে এই সময় শিমলায় তুষারপাত হবে।
আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে তুষারপাত চলবে। বিভিন্ন জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে নেমে গিয়েছে। আর তার ফলে স্বভাবতই জাঁকিয়ে ঠান্ডা চলবে। মানালি থেকে রোহতাং পাস দিয়ে যাতায়াতকারী তেলের ট্যাঙ্কারগুলিকে যেতে দেওয়া প্রশাসনের তরফে ৷ যদিও এহেন বরফে গাড়ি চালাতে সমস্যা হচ্ছে। যার ফলে অনেকেই গাড়ি নিয়ে নাথুলার দিকে যেতে চাইছেন না।