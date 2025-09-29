প্রকৃতির মাঝে দুবাই ! 'মরুশহর' দেখতে ভিড় খড়গপুরে - DURGA PUJA 2025
Published : September 29, 2025 at 2:20 PM IST
থিমের নাম- 'প্রকৃতির মাঝে প্রাচুর্যের সঙ্গে দুবাই' । এবারের দুর্গাপুজোয় এক বিশেষ মণ্ডপে থাকছে দুবাইয়ের ছোঁয়া। ঝলমলে সাজসজ্জা, অনন্য স্থাপত্য ও বিশেষ থিমে সজ্জিত এই প্যান্ডেল দর্শনার্থীদের কাছে বড় আকর্ষণ ৷ 66 বছরে 26 লক্ষ টাকার বাজেটে রেলশহর খড়গপুরের প্রেমবাজার দুর্গোৎসব কমিটি তাক লাগিয়ে দিয়েছে ৷ রাতের পাশাপাশি দিনের বেলায় ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা।
মেগিনীপুরের ক'য়েকটি বিগ বাজেট পুজোর মধ্যে অন্যতম প্রেমবাজার দুর্গোৎসব কমিটি ৷ এবারে তাদের থিম প্রকৃতির মাঝে প্রাচুর্যের সঙ্গে দুবাই। যদিও লোকমুখে প্রচারিত দুবাই সিটি হিসাবে। আর তা দেখতে ভিড় জমাচ্ছে আট থেকে আশি ৷ পুজো কমিটির বক্তব্য, "প্রকৃতিগত অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ থাকলেও দুবাই এমন একটি দেশ যেখানে ব্যাপক প্রাকৃতিক প্রাচুর্য রয়েছে । যে দেশে সরকার এবং মানুষ বুঝেছে প্রকৃতিকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয় ৷ কীভাবে তা সংরক্ষণ করতে হয়। পুরো বিশ্বের কাছে পুজো কমিটির বার্তা, প্রকৃতি বেঁচে থাকলে মানবজাতিও বেঁচে থাকবে। ঠিক সেই থিমের আদলেই এবারের মণ্ডপসজ্জা প্রেমবাজারে।
এ বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তা রণজিৎ ঘোষ ও বিশ্বনাথ কর্মকার বলেন, "আমরা প্রতি বছরই নতুন নতুন থিমের উপহার দিই, দর্শনারর্থীদের ৷ এবারও আমরা চেষ্টা করেছি জেলার মানুষকে নতুনত্ব কিছু দেওয়ার । দুবাই থিমের মধ্যে দিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছি, কীভাবে প্রকৃতির মাঝখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রাখা যায়। আমরা আশা করছি এই মণ্ডপ দেখতে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হবে ৷" আজ মহাসপ্তমীর মধ্যে দিয়ে বাংলাজুড়ে উৎসবের আমেজ ৷ নবপত্রিকা স্নান থেকে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা চলছে চারিদিকে ৷