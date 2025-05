Updated : May 12, 2025 at 8:23 PM IST

Published : May 12, 2025 at 8:03 PM IST

By ETV Bharat Bangla Team

22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং তার জবাবে আপারেশন সিঁদুর ৷ তারপর 10 মে ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি ৷ এরপর আজ, সোমবার রাত 8টায় দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় 25 জন ভারতীয় এবং একজন নেপালের এক নাগরিকের মৃত্যু হয় ৷ পরদিন ভোরেই সৌদি সফর কাটছাঁট করে দেশে ফেরেন তিনি ৷ এরপর উচ্চস্তরীয় বৈঠক এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি কড়া পদক্ষেপ করা হয় ৷ এই উত্তেজনার আবহে 7 মে মধ্যরাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা ৷ জঙ্গি হামলার সময় থেকে প্রায় প্রতিদিনই প্রধানমন্ত্রী একের পর এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, এবার তিনি এই ঘটনা পরম্পরা নিয়ে দেশবাসীর কাছে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরবেন ৷

