79তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী - INDEPENDENCE DAY 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 15, 2025 at 7:34 AM IST
1 Min Read
আজ 15 অগস্ট ৷ ভারতের 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ 200 বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে শৃঙ্খলামুক্ত হওয়ার দিন ৷ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সারা দেশে পালিত হচ্ছে 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কড়া নিরাপত্তায় মুড়েছে রাজধানী দিল্লি ৷ বাড়তি সতর্ক পুলিশ ৷ রাজঘাটে সম্মান জানিয়ে এদিন লালকেল্লায় যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ লালকেল্লার অনুষ্ঠানে আজ বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন দেশের 85 জন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ৷ লালকেল্লায় উপস্থিত রয়েছেন রাজনাথ সিং-সহ অনেকে ৷ পতাকা উত্তোলনের পর হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ফুলের পাপড়ি ছড়ানো হয় লালকেল্লায় ৷ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ সকল ভারতবাসীকে 79তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ৷