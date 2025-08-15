79তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী - INDEPENDENCE DAY 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2025 at 7:34 AM IST

1 Min Read
আজ 15 অগস্ট ৷ ভারতের 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ 200 বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে শৃঙ্খলামুক্ত হওয়ার দিন ৷ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সারা দেশে পালিত হচ্ছে 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কড়া নিরাপত্তায় মুড়েছে রাজধানী দিল্লি ৷ বাড়তি সতর্ক পুলিশ ৷ রাজঘাটে সম্মান জানিয়ে এদিন লালকেল্লায় যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ লালকেল্লার অনুষ্ঠানে আজ বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন দেশের 85 জন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ৷ লালকেল্লায় উপস্থিত রয়েছেন রাজনাথ সিং-সহ অনেকে ৷ পতাকা উত্তোলনের পর হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ফুলের পাপড়ি ছড়ানো হয় লালকেল্লায় ৷ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ সকল ভারতবাসীকে 79তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI LIVE ON INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

21ST JULY TMC RALLY

21 JULY LIVE: গুজরাতে বসে বসে বাংলার ভোটারদের নাম কাটছে : মমতা

July 21, 2025 at 12:54 PM IST
MODI DURGAPUR LIVE

দুর্গাপুরের সভা থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা মোদির, দেখুন সরাসরি

July 18, 2025 at 4:50 PM IST
Ulto Rath Live from Puri

Watch LIVE: মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে উল্টোরথ, পুরী থেকে দেখুন সরাসরি...

July 5, 2025 at 8:17 AM IST
DIGHA RATH YATRA 2025

Watch Live: দিঘায় প্রথমবার রথযাত্রা, উপচে পড়ছে ভিড়

June 27, 2025 at 2:05 PM IST

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.