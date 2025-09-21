সোমবার থেকে শুরু জিএসটি সাশ্রয় উৎসব, বার্তা মোদির - PM MODI ADDRESS TO THE NATION
Published : September 21, 2025 at 5:01 PM IST
জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জানানো হয় বিকেল পাঁচটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন মোদি ৷ ঠিক কোন বিষয়ে তিনি কথা বলবেন সে ব্যাপারে আগাম কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে সম্প্রতি জিএসটির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি সংস্কার করা হয়েছে ৷ তার ফলে সোমবার থেকে দেশজুড়ে বহু জিনিসের দাম কমবে ৷ এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তব্য তুলে ধরবেন বলে মনে করা হয়েছিল ৷ সেই মতো ভাষণের শুরু থেকেই জিএসটির সংস্কার এবং তার ফলে কী কী পরিবর্তন হতে পারে তা ব্যাখ্যা করছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর আগে 12 মে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দেন তিনি ৷