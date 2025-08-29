ভুটানের বৃষ্টিতে পানা নদীতে হড়পা বান, বিচ্ছিন্ন ডুয়ার্সের একাংশ - FLASH FLOOD IN PANA RIVER
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 29, 2025 at 8:41 PM IST
পানা নদী বয়ে যায় সেন্ট্রাল ডুয়ার্স এলাকা দিয়ে। এই এলাকায় হাজার হাজার মানুষের বসবাস। ওই নদীতে হড়পা বান আসায় জনজীবন ব্যাহত হয়েছে ৷ ভুটানের পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি এবং স্থানীয় এলাকায় ভারী বর্ষণের কারণে খরস্রোতা পানা নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। এর ফলে আলিপুরদুয়ার জেলার সেন্ট্রাল ডুয়ার্স এলাকার সঙ্গে আশেপাশের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।
শুক্রবার নদীর দুই পাড়ে সকাল থেকে আটকে পড়েছেন অসংখ্য মানুষ ও যানবাহন। সকলেই অপেক্ষা করছেন জল কমবে। সেন্ট্রাল ডুয়ার্সগামী পানা নদীর উপর অর্ধেক সেতু না-থাকায় প্রতিবছর বর্ষার সময় এলাকার প্রচুর মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হন। ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই পানা নদী ফুলেফেঁপে ওঠে এবং যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। আজও অনেক স্কুলপড়ুয়া নদীর তীরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কবে এই নদীতে একটি পূর্ণাঙ্গ সেতু নির্মিত হবে, সেই প্রশ্নই এখন এলাকার মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।
উত্তম মণ্ডল নামের এক যাত্রী বলেন, "আধা ঘণ্টা ধরে আটকে রয়েছি। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে অনেকে যাতায়াত করেন। এখানকার বাসিন্দারা খুব সমস্যায় আছেন। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে কোনও রোগীকে কী করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? সব জেনেও প্রশাসন উদাসীন। আমাদের সকলেরই ভালোভাবে সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার আছে। এখানে সেটাই হচ্ছে না ৷ "
কালচিনি ব্লকের বিডিও মিঠুন মজুমদারবলেন, "আমরা সেচ দফতরকে বিষয়টি জানিয়েছি। তারা দু-তিনবার পরিদর্শনও করেছে। নিশ্চয়ই তারা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হবে।" এই দুর্ভোগের কি কোনও স্থায়ী সমাধান হবে? নাকি প্রতি বছর বর্ষায় একই পরিস্থিতির শিকার হতে হবে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের ? এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ৷