Updated : May 17, 2025 at 6:50 PM IST

Published : May 17, 2025 at 6:42 PM IST

By ETV Bharat Bangla Team

এক জমকালো অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে 2025 সালের মিস ওয়ার্ল্ডের চমকপ্রদ প্রতিযোগীরা রামোজি ফিল্ম সিটিতে এসেছেন। 30 জন কর্মীসহ 108 জন মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগী এসে পৌঁছেছেন। বিকেল 3.30 মিনিট নাগাদ প্রতিযোগীরা পাঁচটি বাসে ট্রাইডেন্ট হোটেল থেকে রওনা হন ৷ অন্যদিকে, তেলেঙ্গানা ট্যুরিজমের প্রায় 100 জন বিশেষ অতিথি এবং রামোজি ফিল্ম সিটির সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের 70 জন সদস্য তিনটি বাসে করে ট্যুরিজম প্লাজা থেকে এখানে আসেন। বিকেল 5টা নাগাদ রামোজি ফিল্ম সিটিতে পৌঁছানোর পর, প্রতিযোগীদের রাজকীয় লাল গালিচায় স্বাগত জানানো হয় ৷ লাইভ ব্যান্ড এবং ঐতিহ্যবাহী 'আরতি-টিক্কা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। প্রতিযোগীদের জন্য দুটি ভ্যানিটি ভ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগীদের ভিনটেজ আরএফসি বাসে করে একটি গাইডেড ড্রাইভ-থ্রু ট্যুরে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ভিআইপি গেট থেকে শুরু করে সিতারা, তারা, অ্যাঞ্জেল ফাউন্টেন এবং নর্থাকি গার্ডেনের মতো বিখ্যাত স্থানগুলি তাঁদের ঘুরিয়ে দেখানো হয় ৷ সন্ধ্যা 6টা থেকে 6 টা 45 মিনিট পর্যন্ত পিএসটি কনভেনশন হলে চা পানের ব্যবস্থা করা হয় ৷ এক জমকালো অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে 2025 সালের মিস ওয়ার্ল্ডের চমকপ্রদ প্রতিযোগীরা রামোজি ফিল্ম সিটিতে এসেছেন। 30 জন কর্মীসহ 108 জন মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগী এসে পৌঁছেছেন। বিকেল 3.30 মিনিট নাগাদ প্রতিযোগীরা পাঁচটি বাসে ট্রাইডেন্ট হোটেল থেকে রওনা হন ৷ অন্যদিকে, তেলেঙ্গানা ট্যুরিজমের প্রায় 100 জন বিশেষ অতিথি এবং রামোজি ফিল্ম সিটির সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের 70 জন সদস্য তিনটি বাসে করে ট্যুরিজম প্লাজা থেকে এখানে আসেন। বিকেল 5টা নাগাদ রামোজি ফিল্ম সিটিতে পৌঁছানোর পর, প্রতিযোগীদের রাজকীয় লাল গালিচায় স্বাগত জানানো হয় ৷ লাইভ ব্যান্ড এবং ঐতিহ্যবাহী 'আরতি-টিক্কা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। প্রতিযোগীদের জন্য দুটি ভ্যানিটি ভ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগীদের ভিনটেজ আরএফসি বাসে করে একটি গাইডেড ড্রাইভ-থ্রু ট্যুরে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ভিআইপি গেট থেকে শুরু করে সিতারা, তারা, অ্যাঞ্জেল ফাউন্টেন এবং নর্থাকি গার্ডেনের মতো বিখ্যাত স্থানগুলি তাঁদের ঘুরিয়ে দেখানো হয় ৷ সন্ধ্যা 6টা থেকে 6 টা 45 মিনিট পর্যন্ত পিএসটি কনভেনশন হলে চা পানের ব্যবস্থা করা হয় ৷

Last Updated : May 17, 2025 at 6:50 PM IST