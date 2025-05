Updated : May 27, 2025 at 5:25 PM IST

Published : May 27, 2025 at 5:07 PM IST

By ETV Bharat Bangla Team

চাকরিহারাদের জন্য নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার দুপুরে নিজেই ফেসবুকে এ কথা ঘোষণা করেন মমতা ৷ ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "চাকরিহারা শিক্ষক ভাইবোনদের জন্য আজ বিকেল 5 টায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে, নবান্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন। নজর রাখুন আমার ফেসবুক পেজে।" মমতা কী ঘোষণা করেন তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে ৷ তিনি কী বলেন তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে বলে মনে করেন চাকরিহারাদের একটা বড় অংশ ৷ অন্যদিকে, তার সাংবাদিক বৈঠক শুরুর ঘণ্টা দুয়েক আগে আলোচনায় বসার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে আবারও ইমেল করল যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ। সবমিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের সাংবাদিক বৈঠক সবদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ৷

