Published : October 7, 2025 at 2:00 PM IST

প্রকৃতির রোষে উত্তরবঙ্গ ৷ ত্রয়োদশীর সকাল থেকে প্রকৃতির ভয়াবহ রূপ দেখেছে দার্জিলিং ৷ প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায় শৈলরানির অবস্থা ভাঙাচোরা, দলা পাকানোর মতো ৷ অতি ভারী বর্ষণ থেকে প্রবল বৃষ্টি ৷ তার জেরে চারিদিকে হাহাকার, মৃত্যুমিছিল ৷ মৃতের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত 32 ৷ আহত ও নিখোঁজের সংখ্যা বহু ৷ আটকে রয়েছেন পর্যটক ৷ মিরিক থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার স্তম্ভ ছিল বালাসন নদীর উপরের দুধিয়া ব্রিজ। সেটিই ভেঙে যাওয়ায় বিপর্যস্ত মিরিকের জনজীবন ৷ দুর্গতদের ঘুরপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিরাপদ স্থানে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবারই রওনা দিয়েছেন উত্তরবঙ্গে ৷ আজ দুর্যোগ বিধ্বস্ত মিরিকের দুধিয়ায় রয়েছেন মমতা ৷ মিরিক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্থিক সাহায্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷  

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়মিরিকে মমতাMAMATA BANERJEE LIVEউত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

