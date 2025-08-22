বাংলায় তৃণমূল যাবে বিজেপি আসবে: মোদি, দেখুন সরাসরি... - PM MODI IN KOLKATA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 22, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 5:17 PM IST

1 Min Read
দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সভা থেকেই বঙ্গ বিজেপির নির্বাচনী সুর বেঁধে দেওয়ার কথা মোদির ৷ এদিন মেট্রোর সম্প্রসারণ রুটের উদ্বোধনের পর যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে সভাস্থলে পৌঁছয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ৷ দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে দু'টি মঞ্চ রয়েছে । প্রথমে প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মোদি । এরপর পাশের মঞ্চে হাজির হয়ে দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী । উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মী এবং সমর্থকদের মধ্যে । তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ দমদম থেকে মোদির সভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
Last Updated : August 22, 2025 at 5:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI KOLKATA METROPM NARENDRA MODIKOLKATA METROমেট্রো রুট উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীPM MODI IN KOLKATA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Mamata Banerjee on Independence Day

79তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী

August 15, 2025 at 10:29 AM IST
PM MODI LIVE ON INDEPENDENCE DAY

79তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী

August 15, 2025 at 7:34 AM IST
21ST JULY TMC RALLY

21 JULY LIVE: গুজরাতে বসে বসে বাংলার ভোটারদের নাম কাটছে : মমতা

July 21, 2025 at 12:54 PM IST
MODI DURGAPUR LIVE

দুর্গাপুরের সভা থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা মোদির, দেখুন সরাসরি

July 18, 2025 at 4:50 PM IST

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.