বাংলায় তৃণমূল যাবে বিজেপি আসবে: মোদি, দেখুন সরাসরি... - PM MODI IN KOLKATA
Published : August 22, 2025 at 5:02 PM IST|
Updated : August 22, 2025 at 5:17 PM IST
1 Min Read
দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সভা থেকেই বঙ্গ বিজেপির নির্বাচনী সুর বেঁধে দেওয়ার কথা মোদির ৷ এদিন মেট্রোর সম্প্রসারণ রুটের উদ্বোধনের পর যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে সভাস্থলে পৌঁছয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ৷ দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে দু'টি মঞ্চ রয়েছে । প্রথমে প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মোদি । এরপর পাশের মঞ্চে হাজির হয়ে দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী । উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মী এবং সমর্থকদের মধ্যে । তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ দমদম থেকে মোদির সভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
