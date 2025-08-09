কালীঘাট অভিযানে নিশ্ছিদ্র পুলিশি নিরাপত্তা, রাস্তাতেই প্রতিবাদ-আন্দোলন - RG KAR INCIDENT ONE YEAR
Published : August 9, 2025 at 9:01 PM IST
সকালে শুভেন্দু অধিকারীর ডাকে জাতীয় পতাকা হাতে নবান্ন অভিযান ৷ আর বিকেলে কালীঘাট অভিযান হয় ৷ সকালের নবান্ন অভিযান শুরু হলেও, তা পার্কস্ট্রিটে রুখে দেয় পুলিশ ৷ কিন্তু, বিকেলে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশে অভিযান শুরুই হতে দিল না লালবাজার ৷ ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে অভিযান হাজরা মোড়েই রুখে দিল কলকাতা পুলিশ ৷ হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের দিকে যাওয়া রাস্তায় তিন ধাপে ব্যারিকেড তৈরি করা হয় ৷ তবে, মিছিল শুরু করতে না-পারলেও হাজরা মোড়েই মঞ্চ বেঁধে প্রতিবাদ সভা হয় ৷ আর সেই সভায় অংশ নিয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ ৷ দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায় এ দিন দুপুরের পর থেকেই ৷ একদিকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, আরেকদিকে হাজরা ক্রসিং হয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির রাস্তা ৷ আরেকদিকে এক্সাইড মোড় ও রবীন্দ্র সদন ৷ আরেক দিকে কালীঘাট হয়ে আলিপুরে দিকে চলে যাচ্ছে রাস্তা ৷ গুরুত্বপূর্ণ এই চারমাথার মোড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ রাসবিহারীর দিক থেকে আসা সমস্ত গাড়িকে দেশপ্রিয় পার্ক হয়ে সরোদ বোস রোড তুলে মিন্ট পার্ক হয়ে এক্সাইড মোড় দয়ে বের করে দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি, এক্সাইডের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে হাজরা রোড ধরে সরোদ বোস রোড ও দেশপ্রিয় মোড় থেকে রাসবিহারীর দিকে পাঠিয়ে দেয় কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ৷