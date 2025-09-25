লিগ জয় বাকি পর্বে মোটিভেট করবে, রাজডাঙা নব উদয়ে এসে জানালেন সৌভিক - SOUVIK ON CFL WIN
Published : September 25, 2025 at 5:34 PM IST
দুর্গাপুজোয় সম্প্রীতির বার্তা ইস্টবেঙ্গলের। বুধবার কসবা রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘের পুজোয় হাজির ইস্টবেঙ্গল পুরুষ ও মহিলা দলের ফুটবলাররা। এবার এই পুজোর প্রতিমা তৈরি হয়েছে ইমামির আটা দিয়ে ৷ অভিনব সেই থিমের সাক্ষী থাকলেন সৌভিক চক্রবর্তী, আনোয়ার আলি এবং মহম্মদ রশিদরা ৷ ফাজিলা ইকওয়াপুত-সহ ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের ছ'জন ফুটবলারও এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজডাঙার পুজোয় ৷
প্রথমবার কলকাতার দুর্গাপুজোর সাক্ষী থাকবেন প্যালেস্তাইনের মহম্মদ রশিদ। তাঁর মতো অনেকেরই অভিজ্ঞতা নতুন। ফুটবলাররা হাতের কাছে আর ফুটবল নিয়ে কথা হবে না, তা আবার হয় নাকি। সদ্য 41তম কলকাতা লিগ জিতেছে লাল-হলুদ ৷ যা নিয়ে সৌভিক বলছেন, "অবশ্যই বড় সাফল্য ৷ যা প্রমাণ করে আমাদের জুনিয়র ফুটবলাররাও তৈরি ৷ ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে ৷" একইসঙ্গে তিনি যোগ করেন, "কলকাতা লিগ জয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং সবার জন্য একটা পজিটিভ দিক ৷ পরের প্রতিযোগিতা আইএফএ শিল্ড, সুপার কাপ এবং আইএসএলে নামার আগে যা মোটিভেট করবে ৷ জুনিয়ররাও তৈরি সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। এতে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।"