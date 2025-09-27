WATCH LIVE: বেলুড় মঠে ষষ্ঠীর বোধন, দেখুন সরাসরি - BELUR MATH
বিশুদ্ধ পঞ্জিকা অনুযায়ী ও বেলুড় মঠের প্রবাহমান ঐতিহ্য মেনে শনিবার বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রীশ্রী দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর বোধন ৷ সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে শুরু হয়েছে পুজো। মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবারের দুর্গাপুজোয় দুর্গা প্রতিমা বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে ৷ এর ফলে দর্শকরা ঐতিহ্য ও ভক্তির মিলন অনুভব করতে পারেন। এছাড়া তাঁদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মঠের ভিতরে এবং আশেপাশের এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। মঠের পক্ষ থেকে অনলাইনে পুজো অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। অনলাইনে দান করার সুবিধাও রয়েছে, যা ডোনেশন লিঙ্কের মাধ্যমে সহজে করা যাচ্ছে। এছাড়া ফেসবুক, টুইটার ও হোয়াটসঅ্যাপে মঠের অফিসিয়াল চ্যানেলে সব খবর ও আপডেট পাওয়া যাচ্ছে।