WATCH LIVE: সম্পন্ন নবপত্রিকা স্নান থেকে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চলছে বেলুড় মঠের পুজো - DURGA PUJA 2025
Published : September 29, 2025 at 8:00 AM IST
ঐতিহ্য মেনে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে বেলুড় মঠে চলছে মহা সপ্তমীর পুজো ৷ সম্পন্ন হয়েছে কলা বউ স্নান ৷ চলছে দেবী দুর্গার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ৷ বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর এবার 125তম বর্ষ। রবিবার সকালে তিথি মেনে সকাল 6টায় দেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ সম্পন্ন হয় ৷ পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, ষষ্ঠীর দিন দেবী দুর্গা তাঁর সন্তান- সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ এবং কার্তিককে নিয়ে মর্তে অবতরণ করেন। মহাষষ্ঠীর প্রাক্কালে দুর্গার বোধনের পর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে 6টায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাসও সম্পন্ন হয়। প্রতিদিনই মা দুর্গার ভোগারতির পর পুষ্পাঞ্জলি হবে। হবে সন্ধ্যারতিও ৷
আজ মহাসপ্তমীতে মহাপুজো চলছে। সপ্তমীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা রীতিনীতি। যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আচার হল নবপত্রিকা স্নান। এরপরই হয় দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ৷ বেলুড় মঠে আসা অসংখ্য ভক্তদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মঠের ভিতরে এবং আশেপাশের এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। মঠের পক্ষ থেকে অনলাইনে পুজো অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে ৷ অনলাইনে দান করার সুবিধাও রয়েছে, যা ডোনেশন লিঙ্কের মাধ্যমে সহজেই করা যাচ্ছে। বেলুড় মঠ থেকে সরাসরি দেবীর আরাধনা দেখুন ইটিভি ভারতে ৷