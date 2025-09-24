মেদিনীপুরের রবীন্দ্রনগরের থিম, 'এবার ভাবতে হবে' - DURGA PUJA 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 24, 2025 at 9:05 PM IST
আর নয়, এবার ভাবতে হবে ৷ কিন্তু কেনই বা ভাবতে হবে ? আর কী নিয়ে ভাবতে হবে ? এর জন্যই রবীন্দ্রনগর পুজো কমিটির 56তম বর্ষের থিম 'এবার ভাবতে হবে'। মূলত জলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কী কী করণীয় বা জলে থাকা প্রাণীরা কী অবস্থায় রয়েছে সেই দৃশ্য তুলে ধরতেই রবীন্দ্রনগরের এবারের থিম। তাদের 56তম বর্ষে 23লক্ষ টাকা বাজেটের থিম 'এবার ভাবতে হবে'।
মূলত গোটা মানবজগৎ তৈরি হয়েছে জলকে কেন্দ্র করে ৷ জল ছাড়া কখনোই জীবন সম্ভব নয় ৷ ধীরে ধীরে এই জলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জনবসতি, শহর, অঞ্চল মানুষের জীবনযাত্রা। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রমাগত মানুষের অসচেতনতার কারণ ও অসতর্কতার ফলে নষ্ট হচ্ছে জলের পরিবেশ। ক্লাবকর্তাদের মতে, শুধু নদী-নালা নয়, খাল-বিল, সমুদ্র-সহ পুকুরে নোংরা ফেলে নষ্ট করছে বাস্তুতন্ত্র ৷ এরফলেই জলসংকট দেখা দিচ্ছে। এরইসঙ্গে জলজ প্রাণীদের কীভাবে নিজেদের কোনওক্রমে টিকিয়ে রেখেছে তাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে।
এছাড়াও বিভিন্ন জলাশয়, জলাভূমি বন্ধ করে রাতারাতি অট্টালিকা গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ ফলে ব্যাপক পরিমাণে অপচয় হচ্ছে পানীয় জলের। তাই জলকে আর নষ্ট না-করে বরং সতর্কতা নিয়ে জলকে সংরক্ষণ করতে হবে মানুষদেরকেই ৷ এই বার্তায় দিচ্ছেন ক্লাবকর্তারা ৷ মণ্ডপে প্রথমে ঢুকলেই দেখানো হয়েছে বেনারসের আদলে সন্ধ্যারতি । তার মাধ্যমে এই বার্তায় তুলে দেখা হয়েছে যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নদী ও জলকে সম্মান করেছে । জলকে পবিত্রতা মনে করে পুজো করে এসেছেন। যার জন্য টিকে আছে এই আদিম মানব জাতি। এরপরই মণ্ডপে দেখা যাবে অসংখ্য মাছ, জলজ প্রাণী ৷ যারা জলের মধ্যে কীভাবে জীবন কাটাচ্ছে সেগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মা দুর্গাও রয়েছে পাশেই ৷ মণ্ডপে বেজে চলেছে ব্যাকগ্রাউন্ড সুর ৷
এ বিষয়ে ক্লাবকর্তা শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, "মানবজাতি গঠন হওয়ার পিছনে জলের ভূমিকা অনস্বীকার্য ৷ জলকে কেন্দ্র করেই সমস্ত রকম জনবসতি গড়ে উঠেছে আদিম যুগ থেকে। কিন্তু মানুষ তার অসচেতনতা এবং জ্ঞানের অভাবে সেই জলকে নষ্ট করে চলেছে । নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্র-সহ পুকুরে নোংরা ফেলে নষ্ট করছে বাস্তুতন্ত্র ৷ এর ফলেই জলসংকট দেখা দিচ্ছে। এরইসঙ্গে জলে থাকা জীবগুলি কীভাবে নিজেদের কোনওক্রমে টিকিয়ে রেখেছে তাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে।"
অন্যদিকে, আরেক ক্লাবকর্তা পার্থ মণ্ডল বলেন, "আমরা মণ্ডপে ঢোকার মুখে বেনারসের আদলে সন্ধ্যারতি দেখিয়েছি এই বার্তা দিতে যে প্রাচীনকাল থেকে কীভাবে জলকে পুজো করে এসেছেন মানুষ ৷ ভিতরে প্রতিমা-সহ পুরো মণ্ডপের কারুকার্যই গড়ে তোলা হয়েছে জলের ভিতরের পরিবেশ নিয়ে।আশা করছি এবারের মণ্ডপ নজর কাড়বে জেলার মানুষের কাছে।"