কল্যাণীর রথতলায় 'আমেরিকার স্বামী নারায়ণ মন্দির' - DURGA PUJA 2025

Published : September 24, 2025 at 8:21 PM IST

কলকাতার দুর্গাপুজোকে টেক্কা দিতে 50 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নজরকাড়া মণ্ডপ নদিয়ায় ৷ আমেরিকার স্বামী নারায়ণ মন্দিরের আদলে এবছরের পুজো মণ্ডপ নদিয়ার কল্যাণীর রথতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ৷ এবছর 62তম বর্ষে পদার্পণ করল তাদের পুজো। সনাতনী চিন্তাভাবনা থেকেই এই পুজো মণ্ডপের মূল আকর্ষণ, বলছেন পুজো উদ্যোক্তা ৷

সোনালি রঙের ছোঁয়ায় সেজে উঠেছে পুরো মণ্ডপ ৷ মণ্ডপের ভিতরে রয়েছে শিল্পীদের নিপুণ হাতের বিভিন্ন কারুকার্য, যা চোখ ধাঁধিয়ে যাবে দর্শনার্থীদের। শুধু তাই নয়, দুর্গা প্রতিমাতেও রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। 

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুজো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করার পর থেকেই ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। যদিও হাজার হাজার দর্শনার্থীদের পুজো মণ্ডপ দর্শন করার জন্য একাধিক বিধি নিষেধ রয়েছে। বাড়তি ভলান্টিয়ার থাকছে এই পুজো মণ্ডপে। এছাড়াও কল্যাণীর পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না-ঘটে তার জন্য অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থাও রয়েছে। 

পুজো উদ্যোক্তা প্রণয় ঘোষ বলছেন, কল্যাণী এখন শারদীয়া উৎসবের হাবে পরিণত হয়েছে। একটা সময় দুর্গাপুজো উৎসব প্রচারিত ছিল শুধু কলকাতা-সহ অন্যান্য শহরতলিতে ৷ এখন নদিয়া জেলাও টেক্কা দিচ্ছে ৷ মালদা, মুশিদাবাদ, বীরভূম-সহ বিভিন্ন জেলার মানুষ কাতারে কাতারে আসছেন কল্যাণীর একের পর এক চমকদারি পুজো মণ্ডপ দেখতে। শারদোৎস বাঙালির কাছে এক অন্যতম আবেগ ৷ এখন বেশ কয়েক বছর ধরে কল্যাণীর একাধিক পুজো মণ্ডপ টেক্কা দিচ্ছে শহরের পুজোগুলিকে। দর্শনার্থীদের বাঁধভাঙা ভিড় সামাল দিতে সক্রিয় পুলিশ প্রশাসন। 

