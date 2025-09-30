বুর্জ খালিফার দেশে মহা সমারোহে দুর্গাপুজো, দেখুন মরু শহরের মাতৃ আরাধনা - DURGA PUJA 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 30, 2025 at 12:07 PM IST
মরু শহরে ধ্বনি উঠছে, 'বলো দুগ্গা মাইকি জয়...' ৷ শোনা যাচ্ছে ঢাকের বাদ্যি, মহিলারা লাল-পাড় সাদা শাড়ি পরে শাঁক বাজাচ্ছেন, উলু ধ্বনি দিচ্ছেন ৷ সেইসঙ্গে পঞ্চমীর সন্ধে থেকে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ আট থেকে আশির ভিড়ও চোখে পড়ার মতো ৷ পড়ে খানিকটা অবাক হলেও ইটিভি ভারত তুলে ধরছে এমনই দৃশ্য ৷
বছর চার আগে মন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে থিম ছিল বিশ্বের উচ্চতম অট্টালিকা, বুর্জ খলিফা। সুউচ্চ ইমারতের সঙ্গে অত্যাধুনিক আলোর কারসাজি এবং দুর্গার গহনার সাজ পুজোর উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ফেলে দিয়েছিল ৷ কিন্তু বছর চার আগের থিম নিয়ে এখন আলোচনার কারণ এবার সেই বুর্জ খালিফার দেশে দুর্গাপুজো সাড়া ফেলে দিয়েছে ৷ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে সাংস্কৃতিক শিকড়কে আরও দৃঢ় করতে উদ্যোগ নিয়েছে প্রবাসী সনাতনী ঐক্য পরিষদ (PSOP) ৷ এবার তাদের তৃতীয়তম বর্ষ ৷
প্রবাসী সনাতনী ঐক্য পরিষদের সভাপতি অজিত কুমার রায় বলেন, "তৃতীয়বার আমরা সকলে মিলে দুর্গাপুজোর আয়োজন করছি ৷ এপার বাংলা ও ওপার বাংলা (বাংলাদেশ)-র প্রবাসী সনাতনীরা মিলে পুজোর আয়োজন করে থাকি ৷ আমরা চেষ্টা করি আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণের যে অনুষ্ঠানগুলি রয়েছে তা সকলে মিলে এক ছাতার নীচে আয়োজন করতে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এখানে অজস্র ভক্তদের ভিড় ৷ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আজমানে এই দুর্গোৎসব আয়োজন হলেও বিভিন্ন প্রদেশ যেমন, আবুধাবি, আল-এইন শারজাহ, দুবাই-সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা উপস্থিত হচ্ছেন ও প্রিয় উৎসবের আনন্দ মন ভরে উপভোগ করছেন ৷ আশা করছি পুজোর দিনগুলিতে সকলকে আনন্দ দিতে পারব ৷" আজমানের এই দুর্গোৎসবে আগত দর্শনার্থীরা বলছেন, মরু শহরে এমন দুর্গাপুজো মন ভরিয়ে দিচ্ছে ৷ পুজো উদ্যোক্তারা সকলকে শারদোৎসবের শুভেচ্ছা বার্তার সঙ্গে আহ্বান জানিয়েছেন উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য ৷