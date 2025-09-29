ডায়মণ্ড হারবার যেন এক টুকরো অজন্তা ইলোরা, ভাবনায় 'ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি' - DURGA PUJA 2025
Published : September 29, 2025 at 2:00 PM IST
হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন-তিন ধর্ম যেন মিলে মিশে একাকার দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মণ্ড হারবারের পুরাতন বাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের পুজোয় ৷ কারণ, এবার তাদের থিম হল অজন্তা ইলোরা ৷ মহারাষ্ট্রের অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র জগৎবিখ্যাত ৷ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে প্রাচীন ঐতিহ্যের সেই নিদর্শন দেখতে আসেন পর্যটকেরা ৷ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন ভারতের সেই নিদর্শনই এবার তুলে ধরেছে ডায়মণ্ড হারবারের পুরাতন বাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটি ৷
এবার 60 বছরে পদার্পণ করেছে ডায়মণ্ড হারবার এই পুজো ৷ হীরক জয়ন্তী উদযাপনে এই বছর তাদের ভাবনা 'ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি' ৷ অজন্তা ইলোরার ঐতিহাসিক গুহার আদপে তৈরি করা হয়েছে পুজো মণ্ডপ । চোখ ধাঁধানো সেই মণ্ডপ দেখার জন্য পঞ্চমী থেকেই ভিড় জমিয়েছেন দর্শনার্থীরা ৷ ডায়মণ্ড হারবারে বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পূজার মধ্যে পুরাতন বাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটি অন্যতম । মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমাতেও আনা হয়েছে চমক ।
ঐতিহ্যবাহী এই মণ্ডপ তৈরির জন্য ভিন রাজ্য থেকে প্রায় 60 জনের একটি এসে পৌঁছয় ডায়মণ্ড হারবারে ৷ বিগত 6 মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই মণ্ডপ তৈরি করেছেন তাঁরা । প্রতিমাটি তৈরি করেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পী রুদ্র পাল ৷
পুরাতন বাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটির সম্পাদক সুখেন্দু মণ্ডল বলেন, "পুরাতন বাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব মানেই চমক । এক বছর ধরে এই কমিটির নতুন ভাবনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে ডায়মণ্ড হারবারবাসী ৷ এই বছর আমাদের ভাবনা ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি । অজন্তা ইলোরার গুহার আদপে আমাদের এই মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হয়েছে ৷ এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থাপত্যে থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছি ।"
তিনি বলেন, "এই বছর পুরাতন বাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব 60তম বর্ষে পদার্পণ করেছে । পঞ্চমীর দিন থেকে দর্শনার্থীদের ভিড় নজর কেড়েছে । দর্শনার্থীদের মন জয় করতে পেরেছি আমরা । যত দিন এগোবে তত আমাদের এই মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় উপছে পড়বে আশাবাদী আমরা ।"