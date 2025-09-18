মোবাইলে আসক্তি নেই, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের মন মজেছে প্রতিমা গড়ায় - DURGA PUJA 2025
Published : September 18, 2025 at 4:02 PM IST
ছাত্রছাত্রীদের এখন পুরোটাই মোবাইল নির্ভর জীবন। তবে এই চিন্তাভাবনা থেকে সরে এসে মাটির দুর্গা প্রতিমা বানাচ্ছে চুঁচুড়ার সম্পুরণ দাস। দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে মাটির মূর্তি তৈরি গড়ার শখ ছিল তার ছোটবেলা থেকেই। পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। সম্পূরণের বাবা একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। টাকা-পয়সার অভাবে নিজেদের বাড়ি মেরামত করারও ক্ষমতা নেই। ভাঙা ঘরে পলিথিন দিয়ে কোনও রকমে বাস করছে দাস পরিবার।
বাবার বন্ধুর কাছে কাজ শিখছে সম্পূরণ
পড়াশোনার পাশাপাশি মূর্তি তৈরি ইচ্ছা দেখে বাবার বন্ধুর কাছে কাজ শিখছে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনা শেষ করে যেটুকু সময় পায় মৃৎশিল্পী সুকুমার দাসের স্টুডিয়োতে কাজ করে সম্পূরণ । স্টুডিয়োর মালিক সুকুমার সম্পূরণের ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, "আমার ছেলে এখান থেকেই শিল্পী হয়েছে। বন্ধু ছেলে হলে বাধা কোথায়। আমিও চাই ও বড় শিল্পী হোক।"
কী বলছে ছোট্ট মৃৎশিল্পী ?
খুদে শিল্পী সম্পূরণ দাস সরস্বতীর মূর্তি তৈরি করেছিল বাড়িতেই। এবছর একচালার দুর্গা বানাচ্ছে। সে বলছে, "দুর্গার এক মেটে থেকে মূর্তির ছাঁচ তোলা-সহ মাটির একাধিক কাজ করছি। সুকুমার কাকার কাছে কাজ শিখছি। ভবিষ্যতে আমার ইচ্ছে আর্ট কলেজে স্কাল্পচার (ভাস্কর্য) নিয়ে পড়াশোনা করা।" মা দোলন দাস বলেন, "আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই আঁকা শিখত। কিন্তু বেশিদিন তা শিখতে পারেনি ৷ বাবার কাছে আবদার করত মাটি এনে দাও কাজ করার জন্য। বর্তমানে এমসিল দিয়ে দুর্গা বানাচ্ছে ৷ পাশাপাশি, থার্মোকলের বিভিন্ন রকমের শিল্প ফুটিয়ে তোলে। আমাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। কোনওরকমে সংসার চলছে ৷"
মোবাইলে আসক্তি নেই অষ্টমের সম্পূরণের
শিল্পী সুকুমার দাসের স্টুডিয়ো থেকে এবছর 10টি দুর্গা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির অর্ডার পেয়েছেন তিনি। সুকুমার আরও বলেন, "এই বয়সে সম্পূরণের মূর্তি তৈরির ধারণা খুবই ভালো। যদি কাজ করে উন্নতি করবে। এখন অধিকাংশ ছেলে মোবাইলের প্রতি আসক্তি হয়েছে। কিন্ত ওর মধ্যে সেটা নেই। মাটির কাজ শেখার আগ্রহ রয়েছে। আমিও চাই ও বড় শিল্পী হোক।"