নারীদের আত্মত্যাগেও এসেছিল স্বাধীনতা, মেদিনীপুরের ছোটবাজারে এবারের থিম 'বহ্নিশিখা' - DURGA PUJA 2025
Published : September 21, 2025 at 5:58 PM IST
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী মহিলাদের আত্মত্যাগের কাহিনী তুলে ধরতে মেদিনীপুরের বিগ বাজেটের অন্যতম পুজো মণ্ডপ ছোটবাজার দুর্গোৎসব কমিটির এবারের থিম বহ্নিশিখা। 12 লক্ষ টাকা বাজেটের এই থিমে থাকছে মহিলাদের আত্মত্যাগের কাহিনি।
ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার বিপ্লবীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পুরুষের পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে পায়ে পা-মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন বাংলার মহিলারা। যেমন, রানি শিরোমণি, মাতঙ্গিনী হাজরা, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, বেগম হজরত মহল, হেলেন লেপচা, প্রীতি ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত, বেগম রোকেয়া, সৌদামিনী পাহাড়ি, সত্যবতী, ফুল বানো-সহ অন্যান্যরা। এই রকম বহ্নিশিখাদের স্মরণ করে এবার জেলা শহরের অন্যতম বিগ বাজেটের পুজোর থিম ৷
প্রায় 83 বছরে পদার্পণকারী এই পুজোয় বাজেট কাটছাঁট করে অবশেষে 12 লক্ষ টাকায় এই থিমের প্যান্ডেল করে তুলছেন। এর সঙ্গে থাকছে প্রতিমাতেও সেই বহ্নি শিখার রূপ। চলছে তারই জোর প্রস্তুতি। দিনের পাশাপাশি রাতেও লাইট জ্বালিয়ে চলছে তড়িঘড়ি মণ্ডপ তৈরি করার কাজ।
এ বিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক অরুন চৌধুরী বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষদের পাশাপাশি কখনোই পিছিয়ে ছিল না মেয়েরা ৷ অথচ সেই মেয়েদের ভূমিকার কথা আমরা অনেকেই জানি না ৷ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের স্মরণও করে না কেউই। তাই তাদের আত্মত্যাগের কাহিনী তুলে ধরতে আমাদের এ বছরের থিম বহ্নিশিখা। বিশেষ করে বাংলার আনাচে-কানাচে বহু বহ্নিশিখা মহিলারা যাঁরা ভাই, দাদা, ছেলেদের বাঁচাতে নিজেদের আত্মত্যাগ করেছেন। আশা করছি জনসমাগম হবে আমাদের এই থিমের মণ্ডপে।"
অন্যদিকে আরেক সেক্রেটারি পৃথ্বীশ দাস বলেন, "এই সমাজে মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু বাদেও বহু মহিলা বিপ্লবীর আত্মত্যাগ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। তাঁদের আমরা কোনওদিন মনে করিনি। তাই মহিলা বিপ্লবীদের বলিদান কখনও যেন বৃথা না-যায়। মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কাহিনি তুলে ধরতেই আমাদের এই মণ্ডপ।"