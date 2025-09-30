WATCH LIVE: বেলুড় মঠে সম্পন্ন কুমারী পুজো, চলছে মহাষ্টমীর পুজো; দেখুন সরাসরি... - DURGA PUJA 2025

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2025 at 8:26 AM IST

Updated : September 30, 2025 at 9:58 AM IST

দুর্গাপুজোর মেজাজে বাংলা এখন উৎসব মুখর ৷ ঐতিহ্য মেনে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে অষ্টমীর পুজো শুরু হয়েছে বেলুড় মঠে। মঠের সন্ন্যাসী ও সেবকরা নিয়ম মেনে পুজোর আচার পরিচালনা করছেন। বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর এবার 125তম বর্ষ। প্রতিটি ধাপ পুণ্য ও নিয়মে মিশ্রিত ৷

আজ ধুমধাম করে কুমারী পুজোর আয়োজন হচ্ছে বেলুড় মঠে ৷ সন্ধ্যা 5.43 মিনিট থেকে 6.31 মিনিট পর্যন্ত রয়েছে সন্ধিপুজোর ক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দ এই কুমারী পুজো শুরু করেছিলেন। সেই থেকেই বেলুড়ে এই পুজো চলে আসছে কালের নিয়মে। পাঁচ - সাত বছর বয়সী শিশু কন্যাকে কুমারী হিসেবে পুজো করা হয়। সেই রীতি এখনও একইভাবে চলছে ৷

রবিবার সকালে তিথি মেনে সকাল 6টায় দেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ সম্পন্ন হয় ৷ পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, ষষ্ঠীর দিন দেবী দুর্গা তাঁর সন্তান- সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ এবং কার্তিককে নিয়ে মর্তে অবতরণ করেন। মহাষষ্ঠীর প্রাক্কালে দুর্গার বোধনের পর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়। 

সোমবার ভোরে মঙ্গলারতি শেষে বিভিন্ন উপাচার সহ স্নানের পর নবপত্রিকাকে মণ্ডপে আনা হয়। এরপর দেবীর চক্ষুদান এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তমতে শুরু হয় বেলুড় মঠের মহাসপ্তমী পুজো। গতকাল সন্ধেয় মঙ্গলারতি ও প্রসাদ বিতরণ হয় ৷ আজ সকাল থেকেই রীতি নীতি মেনে শুরু হয়েছে অষ্টমীর পুজো ৷ বেলুড় মঠ থেকে সরাসরি দেবীর আরাধনা দেখুন ইটিভি ভারতে ৷  

LIVE DURGA PUJA 2025PUJA PARIKRAMAবেলুড় মঠকুমারী পুজো সন্ধি পুজো অষ্টমীDURGA PUJA 2025

