MAMATA LIVE: উত্তরকন্যা থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় - CM MAMATA BANERJEE
Published : October 7, 2025 at 4:20 PM IST
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ এই পরিস্থিতিতে সোমবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দুধিয়ায় যান ৷ সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন ৷ মিরিকের দুধিয়ায় মৃতদের পরিবারগুলির সদস্যদের হাতে 5 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য় তুলে দেন ৷ পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে রাজ্য সরকার । ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ দুধিয়ার ভেসে যাওয়া সেতু পুনর্নির্মাণের কাজ খতিয়ে দেখেন ৷ এর জন্য 52 কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা জানান ৷ সেখান থেকে তিনি শিলিগুড়িতে আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে হাসপাতালে যান ৷ এদিকে এদিনই মিরিক বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ৷