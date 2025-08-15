79তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী - INDEPENDENCE DAY 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2025 at 10:29 AM IST

1 Min Read
আজ 15 অগস্ট ৷ 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ রেড রোডে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রয়েছে একাধিক আকর্ষণ । পর্যটন দফতরের পক্ষ থেকে দুর্গা প্রতিমা নিয়ে একটি ট্যাবলো প্রদর্শিত হবে ৷ এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, স্কুল শিক্ষা, শ্রম, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) এবং যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে হবে জমকালো কুচকাওয়াজ । এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে রয়েছে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ৷ কুচকাওয়াজের পাশাপাশি পরিবেশন করবে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সাংস্কৃতিক পর্বে থাকবেন 100 জন বাউল শিল্পী, সুন্দরবন ও কোচবিহারের লোকশিল্পীরা আর কসরত প্রদর্শন করবে কলকাতা পুলিশ ও বেঙ্গল পুলিশের ডেয়ারডেভিল টিম । 

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEEMAMATA ON INDEPENDENCE DAY 2025রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসে মমতাMAMATA AT RED ROADINDEPENDENCE DAY 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

PM MODI LIVE ON INDEPENDENCE DAY

79তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী

August 15, 2025 at 7:34 AM IST
21ST JULY TMC RALLY

21 JULY LIVE: গুজরাতে বসে বসে বাংলার ভোটারদের নাম কাটছে : মমতা

July 21, 2025 at 12:54 PM IST
MODI DURGAPUR LIVE

দুর্গাপুরের সভা থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা মোদির, দেখুন সরাসরি

July 18, 2025 at 4:50 PM IST
Ulto Rath Live from Puri

Watch LIVE: মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে উল্টোরথ, পুরী থেকে দেখুন সরাসরি...

July 5, 2025 at 8:17 AM IST

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.