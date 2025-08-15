79তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী - INDEPENDENCE DAY 2025
August 15, 2025
আজ 15 অগস্ট ৷ 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ রেড রোডে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রয়েছে একাধিক আকর্ষণ । পর্যটন দফতরের পক্ষ থেকে দুর্গা প্রতিমা নিয়ে একটি ট্যাবলো প্রদর্শিত হবে ৷ এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, স্কুল শিক্ষা, শ্রম, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) এবং যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে হবে জমকালো কুচকাওয়াজ । এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে রয়েছে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ৷ কুচকাওয়াজের পাশাপাশি পরিবেশন করবে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সাংস্কৃতিক পর্বে থাকবেন 100 জন বাউল শিল্পী, সুন্দরবন ও কোচবিহারের লোকশিল্পীরা আর কসরত প্রদর্শন করবে কলকাতা পুলিশ ও বেঙ্গল পুলিশের ডেয়ারডেভিল টিম ।