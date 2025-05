Updated : May 29, 2025 at 4:12 PM IST

Published : May 29, 2025 at 3:34 PM IST

By ETV Bharat Bangla Team

বৃহস্পতিবার রাজ্যে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে একাধিক প্রসঙ্গে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন তিনি ৷ এর অব্যবহিত পর নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি কী বলেন তার দিকে তাকিয়ে সকলে ৷ এর আগে এদিন আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "বাংলার শাসক দলের স্বার্থপর রাজনীতি সাধারণ মানুষকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে ৷" অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তিনি বলেন, "সিঁদুর খেলার ভূমিতে এসে বলতে চাই, মা-বোনেদের সিঁদুর মোছার দুঃসাহস দেখানো জঙ্গিদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে ৷ অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ নিষ্ঠুর সরকার চায় না ৷ তৃণমূলের শাসন ব্যবস্থায় তাঁদের কোনও বিশ্বাস নেই।"

