মণ্ডপ থেকে প্রতিমায় ডোকরা শিল্প, হুগলির পুজো মণ্ডপে চোখা ধাঁধানো থিম - DURGA PUJA 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 2, 2025 at 12:34 PM IST
দেবদেবীর মূর্তি থেকে গয়না, ঘর সাজানোর রকমারি জিনিস ৷ ডোকরার হাত ধরে এসব বাঙালির ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে । রাঢ় বাংলার বিখ্যাত ডোকরা শিল্প সুদূর বিদেশেও সমাদৃত । হুগলিতে এবার পুজোর থিমে ধরা পড়ল বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্প ৷
বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্প তুলে ধরার জন্যই মণ্ডপসজ্জা করেছে উত্তরপাড়া ভদ্রকালী বলাকা সর্বজনীন। তাদের পুজো 110 বছরে পা-দিল। প্রতি বছর নানা ধরনের মণ্ডপসজ্জা করা হয়। এবছরও আলাদা মাত্রা দেওয়া হয়েছে ৷ এই মণ্ডপে বহু দর্শনার্থীর আগমন ঘটেছে গত তিন দিনে ৷ ডোকরার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়েছে । সেই কাজ মণ্ডপের বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরা হয়েছে । সেই সঙ্গে প্রতিমাতেও ডোকরা শিল্পের ছোঁয়া পাওয়া গিয়েছে । কালো রঙের উপর সোনালির ছটায় নকশা দিয়ে সাজানো পুরো মণ্ডপ। প্রতিমা মূর্তিতেও সোনালি আভা রয়েছে । সপ্তমী থেকে নবমী ভিড়ে ঠাসা ছিল পুজো মণ্ডপ।
ভদ্রকালী বলাকা সর্বজনীনের এক কর্মকর্তা জয় সেনগুপ্ত ৷ তিনি বলেন, "প্রত্যেক বছর দর্শকদের আনন্দ দিতে আমাদের মণ্ডপসজ্জা করা হয়।বাঁকুড়ার হারিয়ে যাওয়া ডোকরা শিল্প, নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানেন না ৷ বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রুজি-রুটি নির্ভর করে এই শিল্পের উপর। সেই শিল্পকেই আমরা মণ্ডপে রূপ দিয়েছি ৷ ডোকরা শিল্পীরা যেভাবে বিভিন্ন পুতুল, হাতি, ঘোড়া ও মূর্তি তৈরি করেন তার সবকিছুই মণ্ডপে সাজানো। বহু মানুষ এসেছেন আমাদের পুজো মণ্ডপে ৷ মানুষের ভালোবাসা ও আর্থিক সহযোগিতাকে পাথেয় করে আমরা পুজো করি। এটা হুগলি জেলার অন্যতম প্রাচীন বারোয়ারি পুজো।