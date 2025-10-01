বেলুড় মঠে চলছে মহানবমীর পুজো, ভোর থেকেই শুরু দেবী দুর্গার আরাধনা - BELUR MATH DURGA PUJA LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 1, 2025 at 7:11 AM IST|
Updated : October 1, 2025 at 7:25 AM IST
বেলুড় মঠে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দুর্গাপুজো হয়। নবমীতে বেলুড় মঠে বিশেষ পূজার্চনা। ভোরবেলা থেকে শুরু হয়৷ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে, নবমী তিথি শুরু 30 সেপ্টেম্বর, 13 আশ্বিন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6টা 8 মিনিটে। নবমী তিথি শেষ 1 অক্টোবর, 14 আশ্বিন, বুধবার সন্ধ্যা 7টা 2 মিনিটে।
বুধবার মহানবমী বেলুড় মঠে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দুর্গাপুজো সকাল 5টা 40 মিনিট থেকেই শুরু হয়েছে ৷ মহানবমীর হোমের সময় এদিন দুপুর 12টা 57 মিনিট থেকে দুপুর 2টো 30 মিনিট পর্যন্ত৷
রামকৃষ্ণ মঠে প্রথম বার দুর্গাপুজো হয়েছিল শ্রীমা সারদা দেবীর উপস্থিতিতে ৷ সঙ্কল্প হয়েছিল তাঁর নামেই ৷ পুজোর প্রতিদিন দশ থালা ভোগ নিবেদন হয়— তার আটটি আমিষ এবং দু'টি নিরামিষ ৷ মা দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, নবপত্রিকা, মহিষাসুর, মহাসিংহ, আর সহচরী দেবী লক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতীকে আমিষ ভোগ দেওয়া হয় ৷ নারায়ণ ও শিবের জন্য থাকে নিরামিষ ৷