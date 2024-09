ইউটিউবে অনলাইনে ক্লাস করে ডাক্তারি পরীক্ষায় সাফল্য রিয়ার - Success in Medical Exam

Tea Garden Girl of Alipurduar Would be Doctor: ইউটিউবে অনলাইনে ক্লাস করে নিট পরীক্ষায় সাফল্য পেলেন রিয়া বিশ্বকর্মা ৷ চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন তাঁর ৷ তাই ডাক্তার হতে গেলে সর্বপ্রথম যে পরীক্ষা প্রয়োজন তা হল নিট ৷ এককথায় বলা যায় চিকিৎসক হওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে নিট পরীক্ষা। দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করতেই সেই নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন রিয়া ৷ ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এনট্রান্স টেস্টে সফল হয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেলেন আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের রিয়া বিশ্বকর্মা।

রিয়ার বাবা রাজু বিশ্বকর্মা পেশায় ছোটো ব্যবসায়ী ও মা রোমা বিশ্বকর্মা অঙ্গনয়াড়ি কর্মী ৷ কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়ার লোকজন বলছেন, চা বলয় অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকার রিয়া দীর্ঘ চার বছর ধরে কঠর পরিশ্রমের সাফল্য পেয়েছেন। এই এলাকায় নেই কোনও নিটের কোচিং সেন্টার এমনকী নিট প্রস্তুতির জন্য নেই কোনওরকম সুবিধা। তাঁর হাতিয়ার ইউটিউব ৷ সোশাল মিডিয়ায় অনলাইন ক্লাস করেই রিয়া এই সাফল্য পেয়েছেন।

রিয়া জানান, ইউটিউবে অনলাইন ক্লাস করেছেন তিনি আর ঘরে বসেই প্রস্তুতি নিয়েছেন। এরপরই তাঁর কথা, "আমাদের মতো প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরাও নিট পাশ করতে পারবে। আমি 556 নম্বর পেয়েছি। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছি ৷ ভর্তিও হয়ে গিয়েছি। রিয়ার এই সাফল্যে ভীষণ খুশি মা, বাবা থেকে পরিবার-পরিজন ও এলাকার বাসিন্দারা ৷