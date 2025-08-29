ETV Bharat / travel

পুজোয় পাহাড়ে প্ল্যান ? শৈলরানির কাছেই অফবিট ডেস্টিনেশন 'মোক্তান' - DURGA PUJA TRIP PLAN

পুজোর ছুটিতে পাহাড়ে যাওয়ার প্ল্যান করছেন? বাজেট কমে, আবার অফবিট বা ভিড় কম হয় এমন জায়গা খুঁজছেন ? দার্জিলিংয়ের এই জায়গা বেছে নিতে পারেন ৷

DURGA PUJA TRIP PLAN
দার্জিলিংয়ের এই জায়গা বেছে নিতে পারেন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read

দার্জিলিং, 29 অগস্ট: এসে গিয়েছে উৎসবের মরশুম ৷ পুজো আসতে আর একমাস ৷ আর ছুটি পড়তেও বেশি দেরি নেই ৷ ইতিমধ্যে সবাই পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করছেন। পুজোর ছুটিতে মন চাইছে বেরিয়ে পড়তে দূরে কোথাও ৷ শহুরে কোলাহল থেকে দূরে পাহাড়ের ঠান্ডা স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে ক'টা দিন কাটতে কে না-চায়। আর পাহাড় মানেই হল অফবিট ডেস্টিনেশনের হাতছানি। পুজোর ট্রাভেল ডেস্টিনেশনের হদিশ দেব আমরা ৷

হোটেলের বদলে একদম পাহাড়ের কোলে, প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে দিন কাটানো ৷ অল্প দিনের ছুটিতে পাহাড় ঘুরতে চাইলেই দার্জিলিং শহরের পাশাপাশি অবস্থিত অফবিট ডেস্টিনেশন রয়েছে যেখানে ভিড় তুলনামূলক কম। আবার সাধ্যের মধ্যে আয়েশ করে থাকা যায়। আপনিও যদি এমন কিছু খুঁজে থাকেন তাহলে পুজোর সময় যেতে পারেন মোক্তান ৷

DURGA PUJA TRIP PLAN
শৈলরানির কাছেই অফবিট ডেস্টিনেশন (ইটিভি ভারত)

কোথায় মোক্তান ?

দার্জিলিংয়ের খুব কাছেই অফবিট পর্যটন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে চাওয়া যে কোনও ভ্রমণপিপাসুর জন্য একটি আদর্শ জায়গা হল 'মোক্তান'। প্রায় 6500 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি গ্রাম। এবার পুজোয় সবুজ বনাঞ্চল এবং চা-বাগানে মোড়া এই গ্রামে প্রকৃতির কাছাকাছি শান্ত অবসর যাপনের একদম পারফেক্ট ঠিকানা।

DURGA PUJA TRIP PLAN
শৈলরানির কাছেই অফবিট ডেস্টিনেশন (ইটিভি ভারত)

মোক্তান কীভাবে পৌঁছবেন ?

নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে মোক্তানের দূরত্ব 75 কিমি। গাড়ি ভাড়া আনুমানিক 3500-4500 টাকা। সরাসরি না-গিয়ে দার্জিলিং থেকেও অনায়াসে যাওয়া যায়। দার্জিলিং থেকে মাত্র 14 কিমি অফ-রোড ড্রাইভ করে মোক্তানে পৌঁছে যাওয়া যায়। অ্যাডভেঞ্চার ও বাইক রাইডারদের জন্য ওই পথ দারুণ রোমাঞ্চকর। সেখানে ঘরে বসেই দেখা মেলে কাঞ্চনজঙ্ঘার। এছাড়া দার্জিলিং খুব কাছে হ‌ওয়ায় চাইলেই দার্জিলিং নষ্টালজিক রাস্তায় চলে যাওয়া যখন-তখন।

DURGA PUJA TRIP PLAN
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা (ইটিভি ভারত)

টাইগার হিলও রয়েছে পাশেই

ঘুম থেকে বিজনবাড়ি যাওয়ার পথে পড়ে ওই গ্রাম। দার্জিলিং থেকে যে কোনও চারচাকা ভাড়া করে সহজে পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। ভাড়া খুব বেশি হলে 600 টাকা। আশেপাশে দেখার জায়গাও অনেক। চাইলেই ঘুরে আসা যায় দার্জিলিং, টাইগার হিল প্রভৃতি। এছাড়া জাপানিজ টেম্পল, জু, বাতাসিয়া লুপ, হ্যাপি ভ্যালি টি-এস্টেট, বিশ্বম্ভর রক, চংটং, মেরিবং প্রভৃতি চা-বাগান সব‌ই এখান থেকে ঘোরা যায়।

DURGA PUJA TRIP PLAN
শৈলরানির কাছেই অফবিট ডেস্টিনেশন (ইটিভি ভারত)

থাকা-খাওয়া খরচা

চাইলে বিজনবাড়িও ঘুরে আসতে পারেন। তবে এখানে এলে হাতে দু-তিন দিন সময় নিয়ে আসাই ভালো। একদিকে সাইটসিন অন্যদিকে, হোম-স্টে'তেই চায়ের কাপ হাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন ভ্রমণকে দেবে এক অন্য মাত্রা। ওই গ্রামে রয়েছে একাধিক হোম-স্টে। ফলে থাকা-খাওয়ার কোনও চিন্তা নেই।

DURGA PUJA TRIP PLAN
পাহাড় মানেই হল অফবিট ডেস্টিনেশনের হাতছানি (ইটিভি ভারত)

হোমস্টে-তে থাকা ও খাওয়ার খরচ মাথাপিছু প্রতিদিন 1500 টাকা। তাতে সকালের চা, ব্রেকফাস্ট, দুপুরের খাওয়া, টিফিন ও রাতের ডিনার থাকছে। বারবিকিউয়েরও অপসন রয়েছে। তার জন্য অবশ্য অতিরিক্ত খরচ হবে প্রায় 500 থেকে 700 টাকা।

দার্জিলিং, 29 অগস্ট: এসে গিয়েছে উৎসবের মরশুম ৷ পুজো আসতে আর একমাস ৷ আর ছুটি পড়তেও বেশি দেরি নেই ৷ ইতিমধ্যে সবাই পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করছেন। পুজোর ছুটিতে মন চাইছে বেরিয়ে পড়তে দূরে কোথাও ৷ শহুরে কোলাহল থেকে দূরে পাহাড়ের ঠান্ডা স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে ক'টা দিন কাটতে কে না-চায়। আর পাহাড় মানেই হল অফবিট ডেস্টিনেশনের হাতছানি। পুজোর ট্রাভেল ডেস্টিনেশনের হদিশ দেব আমরা ৷

হোটেলের বদলে একদম পাহাড়ের কোলে, প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে দিন কাটানো ৷ অল্প দিনের ছুটিতে পাহাড় ঘুরতে চাইলেই দার্জিলিং শহরের পাশাপাশি অবস্থিত অফবিট ডেস্টিনেশন রয়েছে যেখানে ভিড় তুলনামূলক কম। আবার সাধ্যের মধ্যে আয়েশ করে থাকা যায়। আপনিও যদি এমন কিছু খুঁজে থাকেন তাহলে পুজোর সময় যেতে পারেন মোক্তান ৷

DURGA PUJA TRIP PLAN
শৈলরানির কাছেই অফবিট ডেস্টিনেশন (ইটিভি ভারত)

কোথায় মোক্তান ?

দার্জিলিংয়ের খুব কাছেই অফবিট পর্যটন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে চাওয়া যে কোনও ভ্রমণপিপাসুর জন্য একটি আদর্শ জায়গা হল 'মোক্তান'। প্রায় 6500 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি গ্রাম। এবার পুজোয় সবুজ বনাঞ্চল এবং চা-বাগানে মোড়া এই গ্রামে প্রকৃতির কাছাকাছি শান্ত অবসর যাপনের একদম পারফেক্ট ঠিকানা।

DURGA PUJA TRIP PLAN
শৈলরানির কাছেই অফবিট ডেস্টিনেশন (ইটিভি ভারত)

মোক্তান কীভাবে পৌঁছবেন ?

নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে মোক্তানের দূরত্ব 75 কিমি। গাড়ি ভাড়া আনুমানিক 3500-4500 টাকা। সরাসরি না-গিয়ে দার্জিলিং থেকেও অনায়াসে যাওয়া যায়। দার্জিলিং থেকে মাত্র 14 কিমি অফ-রোড ড্রাইভ করে মোক্তানে পৌঁছে যাওয়া যায়। অ্যাডভেঞ্চার ও বাইক রাইডারদের জন্য ওই পথ দারুণ রোমাঞ্চকর। সেখানে ঘরে বসেই দেখা মেলে কাঞ্চনজঙ্ঘার। এছাড়া দার্জিলিং খুব কাছে হ‌ওয়ায় চাইলেই দার্জিলিং নষ্টালজিক রাস্তায় চলে যাওয়া যখন-তখন।

DURGA PUJA TRIP PLAN
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা (ইটিভি ভারত)

টাইগার হিলও রয়েছে পাশেই

ঘুম থেকে বিজনবাড়ি যাওয়ার পথে পড়ে ওই গ্রাম। দার্জিলিং থেকে যে কোনও চারচাকা ভাড়া করে সহজে পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। ভাড়া খুব বেশি হলে 600 টাকা। আশেপাশে দেখার জায়গাও অনেক। চাইলেই ঘুরে আসা যায় দার্জিলিং, টাইগার হিল প্রভৃতি। এছাড়া জাপানিজ টেম্পল, জু, বাতাসিয়া লুপ, হ্যাপি ভ্যালি টি-এস্টেট, বিশ্বম্ভর রক, চংটং, মেরিবং প্রভৃতি চা-বাগান সব‌ই এখান থেকে ঘোরা যায়।

DURGA PUJA TRIP PLAN
শৈলরানির কাছেই অফবিট ডেস্টিনেশন (ইটিভি ভারত)

থাকা-খাওয়া খরচা

চাইলে বিজনবাড়িও ঘুরে আসতে পারেন। তবে এখানে এলে হাতে দু-তিন দিন সময় নিয়ে আসাই ভালো। একদিকে সাইটসিন অন্যদিকে, হোম-স্টে'তেই চায়ের কাপ হাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন ভ্রমণকে দেবে এক অন্য মাত্রা। ওই গ্রামে রয়েছে একাধিক হোম-স্টে। ফলে থাকা-খাওয়ার কোনও চিন্তা নেই।

DURGA PUJA TRIP PLAN
পাহাড় মানেই হল অফবিট ডেস্টিনেশনের হাতছানি (ইটিভি ভারত)

হোমস্টে-তে থাকা ও খাওয়ার খরচ মাথাপিছু প্রতিদিন 1500 টাকা। তাতে সকালের চা, ব্রেকফাস্ট, দুপুরের খাওয়া, টিফিন ও রাতের ডিনার থাকছে। বারবিকিউয়েরও অপসন রয়েছে। তার জন্য অবশ্য অতিরিক্ত খরচ হবে প্রায় 500 থেকে 700 টাকা।

For All Latest Updates

TAGGED:

পাহাড়ে ভ্রমণপুজোর ছুটিDURGA PUJA TRAVEL PLANOFFBEAT PLACES VISIT IN DARJEELINGDURGA PUJA TRIP PLAN

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.