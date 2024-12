ETV Bharat / technology

ফিরে দেখা 2024, যে সমস্ত গেজেট ও ডিভাইস বিশ্বব্যাপী লঞ্চ করেছে - YEARENDER 2024

By ETV Bharat Tech Team

Humane Ai Pin (ছবি Humane.com)

Humane Ai Pin: Humane স্মার্টফোনের পরিবর্তিত ডিভাইস হিসেবে AI PIN চালু হয়েছে । এআই-চালিত এই ডিভাইসটি ভয়েস কম্যান্ড এবং হাতের নড়াচড়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ডিসপ্লে ছাড়া ডিভাইসে ক্যামেরা এবং প্রজেক্ট রয়েছে । ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে কাজ করে ৷ এটিতে অ্যালেক্সা এবং গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো স্মার্ট স্পিকার রয়েছে । এছাড়াও রয়েছে ভয়েস ট্রান্সলেশন, মেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা, ছবি তোলা এবং ক্যামেরার সাহায্যে বস্তু শনাক্ত করার সুবিধা । Eclipse, Lunar এবং Equinos এই তিনটি বিকল্প রঙে পাওয়া যাচ্ছে । AI পিনের প্রারম্ভিক মূল্য USD 499 মার্কিন ডলার (প্রায় 42,434 টাকা)।

Huawei Mate XT Ultimate (ছবি Huawei)

Huawei Mate XT Ultimate: চলতি বছরের 20 সেপ্টেম্বর, চিনা কোম্পানি Huawei বিশ্বের প্রথম ট্রাই-ফোল্ড স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে । ট্রিপল ফোল্ডেবল স্ক্রিন-সহ Huawei Mate XT Ultimate এর স্ক্রীন সাইজ 10.2 ইঞ্চি। এটিতে অপটিক্যাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন (OIS) ফিচার রয়েছে ৷ একটি 50MP মেইন ক্যামেরা, যেটি 5.5x অপটিক্যাল জুম-সহ একটি 12MP পেরিস্কোপ টেলিফটো ক্যামেরা, একটি 12MP আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা এবং 8MP-এর সেলফি ক্যামেরা রয়েছে ৷ 5,600mAh ব্যাটারি এবং 256GB, 512GB এবং 1TB স্টোরেজ বিকল্পে আসে। 256GB স্টোরেজ -এর মডেলটির দাম 19,999 ইউয়ান (প্রায় 2,37,000 টাকা)।

Samsung Galaxy Ring (ছবি Samsung)

Samsung Galaxy Ring: এটি ভারতে 16 অক্টোবর, 2024-এ লঞ্চ করেছিল । এই স্মার্ট রিংটিতে ফিটনেস সম্পর্কিত সমস্ত নোটিফিকেশনের সুবিধা রয়েছে । এই AI-ভিত্তিক স্মার্ট রিং ব্যবহারকারীর জীবনযাত্রা এবং স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখে । স্মার্ট রিং-এর স্লিপ অ্যানালাইসিস ফিচার ব্যবহারকারীদের দেরিতে ঘুমানো, ঘুমের সময় নড়াচড়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, হৃদস্পন্দন এবং নাক ডাকা পর্যবেক্ষণ করবে ৷ স্বাস্থ্যা ভালো রাখতে কী করা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে পরামর্শ দেবে ৷ কোম্পানির দাবি যে একবার ফুল চার্জ সাত দিন পর্যন্ত অন থাকবে এটি। এর ওজন মাত্র 2.3 গ্রাম। ধুলো এবং জল প্রতিরোধের জন্য একটি IP68 রেটিং রয়েছে ৷ 38,999 টাকা থেকে দাম শুরু হচ্ছে এই স্মার্ট রিংয়ের ৷

Google Pixel Buds (ছবি Google Store)

Google Pixel Buds Pro 2: চলতি বছরের 13 অগস্ট Google Pixel ভারতে Buds Pro 2 লঞ্চ করেছে । Pixel Buds Pro 2-তে আরও ভালো অডিয়ো, Google AI, নয়েজ ক্যানসেলেসনের সুবিধা আছে ৷ Google Gemini AI সাপোর্ট । বাড প্রো 2 পিক্সেল ও বাড প্রো মডেলে গুগল টেনসর চিপ দ্বারা চালিত । IP54 রেটিংও দেওয়া আছে । ই-কমার্স ওয়েবসাইট Flipkart-এ Buds Pro 2-এর দাম 22,900 টাকা থেকে শিরু হচ্ছে ।

HMD Fusion (ছবি HMD)

HMD Fusion: HMD Global-এর HMD Fusion স্মার্টফোন চলতি বছর ভারতে 25 নভেম্বর লঞ্চ করেছে । এইচএমডি ফিউশন ফোনটি অন্যান্য ফোন থেকে আলাদা । এতে থাকা প্রতিটি কেস ও 'স্মার্ট আউটফিট' গুলিতে আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে । গেমিং, সেলফির জন্য চটকদার ব্যাক কভার এবং অন্যান্য কাস্টমাইজড কভার রয়েছে। ফোনটির দাম 17,999 টাকা থেকে শুরু হচ্ছে ৷

Oclean টুথব্রাশ (ছবি Oclean.com)

Oclean Tooth Brush: Oclean's X আল্ট্রা টুথব্রাশ হল একটি বৈদ্যুতিক টুথব্রাশ ৷ চলতি বছরে এটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করেছে ৷ এত রয়েছে AI ভয়েস অ্যাসিসটেন্সের সুবিধা ৷ দাঁতের যত্ন নেওয়া থেকে ব্রাশ কারার পদ্ধতি জানাবে AI ৷ ব্রাশের হ্যান্ডেলে একটি স্মার্ট টাচস্ক্রিনের মাধ্যমে ব্যবহারকারী তাদের ব্রাশ করার অভ্যাস সম্পর্কে তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাবেন। বৈদ্যুতিক ব্রাশে 40 দিনের ব্যাটারি লাইফ-সহ পাঁচটি ব্রাশিং মোড রয়েছে । Oclean স্মার্ট ব্রাশের দাম $129.99 (প্রায় 11,000 টাকা)। এটি ওয়েবসাইট এবং অ্যামাজনে পাওয়া যাবে।

Bee AI রিস্টব্যান্ড (ছবি Bee.computer)

Bee AI রিস্টব্যান্ড: এই রিস্ট ব্যান্ড রয়েছে AI-এর সুবিধা ৷ Bee Computer নামে একটি রিস্টব্যান্ড কোম্পানি চালু করেছে। উন্নত শব্দ ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে অডিওগুলির সঠিকভাবে শোনা যায় । এটি স্মার্টফোনের সঙ্গে সহজে লিঙ্ক করা যায় ৷ শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি সুইচ দেওয়া হয়েছে । এটিতে একটি ব্যাটারি রয়েছে ৷ একবার চার্জ দিলে 100 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। এই রিস্টব্যান্ডটি 40টি ভাষাও পরিচালনা করতে পারে । Bee Wristband এখন একটি 2025 থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ এটির দাম US$49.99 (প্রায় 4,247 টাকা)।

ক্লিক আইফোন কীবোর্ড (ছবি Click.tech)

আইফোনের জন্য কীবোর্ড ক্লিক করুন: আইফোনের জন্য ক্লিক কোম্পানির তৈরি একটি ফিজিক্যাল কীবোর্ড। এই কীবোর্ডে বড় হাতের অক্ষর এবং সংখ্যার জন্য বিশেষ কী এবং শর্টকাট রয়েছে। স্পিচকে টেক্সটে রূপান্তর করতে এবং সিরি সক্রিয় করতে কীবোর্ডে একটি ডেডিকেটেড ভয়েস বোতাম দেওয়া হয়েছে। এটি সরাসরি আইফোনের সঙ্গে লিঙ্ক রয়েছে । iPhone 14 Pro, iPhone 15, iPhone 15 Pro এবং iPhone 16-এর কীবোর্ডের দাম 12,000 টাকা এবং iPhone 15 Plus, 15 Plus Pro Max, iPhone 16 Plus, 16 Pro এবং 16 Pro Max-এর কীবোর্ডের দাম 13,800 টাকা।

LG SIGNATURE OLED T (ছবি LG Electronic)

LG SIGNATURE OLED T: এটি বিশ্বের প্রথম 77 ইঞ্চি স্বচ্ছ ওয়্যারলেস 4K টিভি। যদিও এলজি সিগনেচার ওএলইডি টি ধারণাটি এই বছরের শুরুতে উপস্থাপন করা হয়েছিল, এলজি ঘোষণা করেছে যে এটি এই মাসে লঞ্চ করেছে। এই টিভিতে একটি 77-ইঞ্চি 4K স্বচ্ছ স্ক্রিন এবং ওয়্যারলেস অডিও এবং ভিডিয়ো ট্রান্সমিশন রয়েছে ।