5জি পরিষেবায় বাংলায় শীর্ষে Jio, কত নম্বরে Airtel-VI ?

বাংলায় সমীক্ষার তালিকা প্রকাশ TRAI-এর ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, 5G পরিষেবায় জিও এগিয়ে থাকলেও, এয়ারটেল ফোন কলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ৷

5G পরিষেবায় এগিয়ে জিও (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 6:52 PM IST

4 Min Read
নয়াদিল্লি, 26 সেপ্টেম্বর: বাংলায় ফোন কলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য Airtel ৷ আর স্পষ্ট কথা শোনার (Voice Clarity) নিরিখে এগিয়ে VI (ভিআই) ৷ সম্প্রতি, বংলায় TRAI- ইন্ডিপেন্ডেন্ট ড্রাইভ টেস্ট (IDT) করে ৷ তার রিপোর্টে জানা গিয়েছে, বাংলায় 5জি পরিষেবায় শীর্ষে জিও ৷

টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (TRAI) বাংলায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিষেবার তালিকায় আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, তমলুক, হলদিয়া, কাঁথি এবং দিঘার প্রধান নগর, আধা-নগর, গ্রামীণ এবং পর্যটন এলাকাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ৷ সেখানেই ট্রাই'য়ের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে 5জি পরিষেবায় এগিয়ে রয়েছে জিও, কলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এয়ারটেল ৷ ভিআই সবচেয়ে এগিয়ে স্পষ্ট কথা শোনার ক্ষেত্রে (Voice Clarity) ৷ আর সব বিভাগে বিএসএনএল (BSNL) পিছিয়ে বাকিদের তুলনায় ৷

5জি পরিষেবায় বাংলায় শীর্ষে Jio (ইটিভি ভারত)

চলতি বছর জুলাইয়ে এই পরীক্ষা করার চিন্তাভাবনা নেয় TRAI ৷ ভারতের প্রধান টেলিকম অপারেটররা কীভাবে ভয়েস এবং ডেটা পরিষেবা প্রদান করছে তার একটি সার্বিক ছবি দেখতে যায় ৷ তারপরই চলে সার্ভে ৷ এরপরই কোন পরিষেবা দুর্বল ও শক্তিশালী তা বিস্তারিত আকারে সামনে আসে ৷ গত 1 থেকে 19 জুলাইয়ের মধ্যে, ট্রাইয়ের অধীনে থাকা কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয়ের কিছু আধিকারিক কিছু দল গড়ে তোলে ৷ 23টি মতো হটস্পট চিহ্নিত করে সেখানে পরীক্ষা চালায় ৷ দলগুলি 2জি, 3জি, 4জি এবং 5জি প্রযুক্তি নেটওয়ার্কের মানও মূল্যায়ন করে ৷ সেইসঙ্গে বিভিন্ন হ্যান্ডসেট (মোবাইল ফোন) থেকে শুরু করে সর্বশেষ 5জি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা জানতে চায় তারা ৷

স্পষ্ট কণ্ঠস্বরের (Voice Clarity) নিরিখে এগিয়ে VI (ভিআই) (ইটিভি ভারত)

হটস্পট এলাকাগুলির মধ্যে ছিল বিভিন্ন জেলা, পরিবহণ কেন্দ্র, স্কুল, হাসপাতাল এবং পর্যটন কেন্দ্র ৷ অপারেটর-ভিত্তিক কল সাফল্যের হার, কল ড্রপ, ভয়েস কোয়ালিটি, ডাউনলোড/আপলোড গতি এবং ভিডিয়ো স্ট্রিমিং (লাইভ ভিডিয়ো)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার মান (QoS) খতিয়ে দেখা হয় ৷ যা ফলাফল এসেছে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীদের (TSP) তা জানানোও হয়েছে ৷

ভয়েস সার্ভিসেস

এয়ারটেল ফোন কলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ৷ জিও সেখানে পিছিয়ে ৷ বিএসএনএল রয়েছে তারওপরে ৷ পশ্চিমবঙ্গের আধা-শহুরের ব্যবহারকারীর কাছে, নির্ভরযোগ্য ভয়েস পরিষেবা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাইয়ের সমীক্ষায় কল সেটআপ সাকসেস রেট (CSSR), ড্রপ কল রেট (DCR), কল সেটআপ টাইম, কল সাইলেন্স রেট এবং MOS পরীক্ষা করা হয়েছে কল স্বচ্ছতার (Call Clarity)-র জন্য।

  • কল সেটআপ সাফল্যের হার (CSSR)- এয়ারটেল 100 শতাংশ CSSR প্রদান করেছে, এবং Jio 99.92 শতাংশ প্রদান করেছে। ভোডাফোন আইডিয়া (Vi) এবং BSNL যথাক্রমে গড়ে 96.74 শতাংশ এবং 93.73 শতাংশ প্রদান করেছে।
  • ড্রপ কল রেট (DCR): এয়ারটেল এই তালিকায় শীর্ষে ৷ কোনও কল ড্রপ হয়নি এই অপারেটরে ৷ Jio মাত্র 0.08 শতাংশ কল ড্রপ করেছে এবং Vi 0.16 শতাংশ ও BSNL 2.34 শতাংশে উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে ৷ অর্থাৎ গ্রাহকে ফোন করলে কোনওভাবেই পৌঁছয় না ৷
  • কল সেটআপ সময়: জিও দ্রুততম কল সংযোগ সময়ে রেকর্ড করেছে ৷ গড়ে 0.64 সেকেন্ড, তারপর Vi (1.0 সেকেন্ড), Airtel (1.9 সেকেন্ড) এবং BSNL এর কাছে সময়টা আবারও বেশি তা হল 5.7 সেকেন্ড।
  • ভয়েস কোয়ালিটি (MOS): Vi আশ্চর্যজনকভাবে স্বচ্ছতার দিক থেকে সর্বোচ্চ রেটিং পেয়েছে, MOS-এর জন্য 4.5 অর্জন করেছে, তারপরে রয়েছে Airtel (4.02), Jio (3.91), এবং BSNL (2.67)।

ফলাফলগুলি দেখায় যে, ডায়াল করার পর থেকে কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত এয়ারটেল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলেও, ভিআই ব্যবহারকারীদের কলের মান অর্থাৎ কণ্ঠস্বর সবথেকে স্পষ্ট । বিএসএনএল-এর এখনও এই উল্লেখযোগ্য মানের ঘাটতি রয়েছে যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

VI (ভিআই) (ইটিভি ভারত)

ডেটা পরিষেবা

জিও'র 5G গতি অসাধারণ, এয়ারটেল শক্তিশালী ৷ বিএসএনএল সেখানে লড়াই চালিয়ে করেছে ৷ TRAI-এখানে সর্বদিক থেকে খতিয়ে দেখছে ৷ ভিডিয়ো স্ট্রিমিং, অনলাইন গেমিং এবং রিমোট ওয়ার্কের মতো ব্যবহারকারীর চাহিদার উপর ভিত্তি করে, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ডেটা পরিষেবা ৷ এই মূল্যায়নে ডাউনলোড এবং আপলোডের গতি, লাইভ স্ট্রিমিং আপলোডে কত দেরি হচ্ছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

অপারেটরদের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ

TRAI টেলিকম কোম্পানিগুলিকে এই রিপোর্টের কথা জানিয়েছে ৷ সেইসঙ্গে এই অপারেটররা এর জন্য কী কী ব্যবস্থা নেবে তাও বিস্তারিত জানাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

  • এয়ারটেল মফস্বলের শহরগুলিতে 5G কভারেজ আরও বিস্তার করবে ৷
  • উচ্চ-ডেটা ব্যবহারকারীদের মধ্যে মার্কেট শেয়ার আরও সুদৃঢ় করতে জিও গতিসম্পন্ন 5জি পরিষেবার সুবিধা কাজে লাগাবে ৷
  • ভিআই ভয়েস ক্ল্য়ারিটির বিষয়টি আলাদা করবে ৷
  • ফাস্ট-ট্র্য়াক 4জি এবং 5জি পরিষেবার গুণমান বাড়াতে চাপের মুখে পড়বে বিএসএনএল

