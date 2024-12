ETV Bharat / technology

সেরা মোবাইল গেমের পুরষ্কার পেল Sony's Astro Bot - GAME OF THE YEAR

হায়দরাবাদ: টাইম পাস থেকে বিনোদনের সেরা মাধ্যম মোবাইল গেম ৷ কিন্তু জানেন কি এই সমস্ত মোবাইল গেমগুলিকেও পুরষ্কৃত করা হয় ৷ সম্প্রতি লসঅ্যাঞ্জেলেস-এর পিকক থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হল 'The Game Awards 2024' ৷ এই অনুষ্ঠানে সেরা গেমের পুরষ্কার পেল 'Sony's Astro Bot' ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সেলিব্রেটি থেকে শুরু করে আরও অনেকে ৷

'The Game Awards 2024' -এর সেরা গেমের তালিকায় উঠে এসেছে Astro Bot, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Balatro, Metaphor: ReFantazio, and Elden Ring Shadow of the Erdtree-র মতো একাধিক গেম ৷ তবে সমস্ত গেমকে পিছনে ফেলে সেরা গেমের পুরষ্কার জিতেছে Sony's Astro Bot' ৷ সেরা অ্যাকশন গেম থেকে শুরু করে অ্যাডভেঞ্চার গেম এবং সেরা পারিবারিক গেম-সহ তিনটি বিভাগে পুরষ্কার জিতেছে ৷ সোনির Astro Bot' গেমটি সংস্থার Asobi টিমের সদস্যরা তৈরি করেছেন ৷

এছাড়াও Black Myth: Wukong সেরা অ্যাকশন গেমের পুরষ্কার জিতেছে, ফাইনাল ফ্যান্টাসি VII রিবার্থ সেরা স্কোর এবং সঙ্গীতের জন্য পুরষ্কৃত হয়েছে ৷ সেরা পারিবারিক গেমের পুরষ্কার পেয়েছে Balatro এবং Metaphor: ReFantazio । যদিও Balatro আরও তিনটি বিভাগে পুরষ্কার পেয়েছে ৷ যাথাক্রমে সেরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট গেম, সেরা ডেবিউ ইন্ডি গেম এবং সেরা মোবাইল গেম ৷ Metaphor: ReFantazio সেরা ন্যারেটিভ, সেরা আর্ট ডিরেকশন এবং সেরা আরপিজি বিভাগে পুরষ্কার পেয়েছে ৷

The Game Awards 2024-এ অনুষ্ঠানে সেরা ফাইটিং গেম হিসাবে Tekken 8, Prince of Persia: The Lost Crown as Innovation in Accessibility, Helldivers 2 সেরা মাল্টিপ্লেয়ার গেমের পুরষ্কার পেয়েছে ৷ ব্যাটম্যান: আরখাম শ্যাডো সেরা ভিজ্যুয়ালাইজেশনের পুরষ্কার জিতেছে ৷ EA Sports FC 25 সেরা স্পোর্টস-রেসিং গেম হিসেবে জয়ী হয়েছে ৷

'The Game Awards 2024: সেরা গেমের তালিকা