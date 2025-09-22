ETV Bharat / technology

শো-রুমে যেতে হবে না, অনলাইনেই Royal Enfield ! শুরু বুকিং

350সিসি বাইকের বিক্রি বাড়ানোর জন্য ই-কমার্স সংস্থা ফ্লিপকার্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে রয়াল এনফিল্ড মোটরস লিমিটেড ৷ আজ থেকে ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাচ্ছে এই সংস্থার বাইক ৷

ROYAL ENFIELD BIKE ON FLIPKART
ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে Royal Enfield Bike (ছবি - রয়্যাল এনফিল্ড)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 1:16 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 1:50 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: আর যেতে হবে না শো-রুমে ৷ এবার ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন পছন্দের বাইক ৷ রেট্রো-মডার্ন বাইক প্রস্তুতকারক সংস্থা রয়্যাল এনফিল্ড তাদের 350 সিসি রেঞ্জের বাইকের বিক্রয় বৃদ্ধি এবং আরও সহজভাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছনোর জন্য ই-কমার্স সংস্থা ফ্লিপকার্টের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ঘোষণা করল । এর ফলে এখন থেকে রয়্যাল এনফিল্ডের 350 সিসি বাইক পাওয়া যাচ্ছে ফ্লিপকার্টে ৷

রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350, গাঁও ক্লাসিক 350, বুলেট 350, মিটিওর 350 এবং রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350-এর মতো মডেলগুলি ৷ বাইকগুলির বিক্রি 22 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ থেকেই শুরু করে দিয়েছে ফ্লিপকার্ট ৷ আগ্রহী ক্রেতাদের প্রাথমিকভাবে 5টি শহরে এই বাইক কেনার সুযোগ করে দিয়েছে ই-কমার্স সংস্থাটি ৷

ROYAL ENFIELD BIKE ON FLIPKART
রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350 (ছবি - রয়্যাল এনফিল্ড)

কীভাবে কিনবেন বাইক ?

প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র বেঙ্গালুরু, গুরুগ্রাম, কলকাতা, লখনউ এবং মুম্বইয়ের ক্রেতাদের জন্য অনলাইন বিক্রয়ের পরিকল্পনা করেছে রয়্যাল এনফিল্ড । এই শহরগুলির গ্রাহকরা ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে বাইক অর্ডার করতে পারবেন ৷

রয়্যাল এনফিল্ডের তরফে জানান হয়েছে, ফ্লিপকার্টে 350 সিসির বাইকগুলি কেনার জন্য গ্রাহকরা বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট অপশন ব্যবহার করতে পারবেন ৷ অনলাইনে অর্ডার দেওয়ার পর গাড়ির বিক্রি, রেজিস্ট্রেশন, ডেলিভারি এবং বাকি পরিষেবা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলি গ্রাহকদের পছন্দের রয়্য়াল এনফিল্ড ডিলারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে ৷

ROYAL ENFIELD BIKE ON FLIPKART
রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 (ছবি - রয়্যাল এনফিল্ড)

ফ্লিপকার্টের সঙ্গে পার্টনারশিপ প্রসঙ্গে আইশার মোটরস লিমিটেডের পরিচালক এবং রয়্যাল এনফিল্ডের সিইও বি গোবিন্দরাজন বলেন, "ফ্লিপকার্টের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ফলে ডিজিটাল ক্রেতাদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া আরও সহজ হয়ে উঠল ৷ বাড়ি বসে অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজে বাইক দেখে কেনারও সুযোগ তৈরি হল ৷"

তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে 5টি শহরে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ তবে, শীঘ্রই দেশের বাকি শহরের গ্রাহকদের জন্যও এই পরিষেবা শুরু হবে ৷" অনলাইনে অর্ডার দেওয়ার পর গ্রাহকদের কাছে বাইক পৌঁছে দেওয়া-সহ বাকি ব্যবস্থাগুলি ব়য়্য়াল এনফিল্ডের তরফে করে দেওয়া হবে ৷

ROYAL ENFIELD BIKE ON FLIPKART
2025 রয়্যাল এনফিল্ড মেটিওর 350 (ছবি - রয়্যাল এনফিল্ড)

GST-এর সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা

রয়্যাল এনফিল্ডের তরফে আরও জানান হয়েছে, ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে বাইক কিনলেও ডিলারশিপের মতোই জিএসটি-এর সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা ৷ উল্লেখ্য এই মাসের শুরুতে, নতুন GST 2.0 হারের কারণে 350cc রেঞ্জের গাড়ির দাম 20 হাজার পর্যন্ত কমানোর কথা ঘোষণা করে রয়্যাল এনফিল্ড ৷ 22 সেপ্টেম্বর থেকে নয়া এই জিএসটি হার কার্যকর হবে।

ROYAL ENFIELD BIKE ON FLIPKART
রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট 350 (ছবি - রয়্যাল এনফিল্ড)

তবে, সংস্থার বাকি বৃহত্তর মডেলগুলির দাম 29 হাজার 500 পর্যন্ত বেড়েছে । এই মডেলগুলির তালিকায় রয়েছে রয়েল এনফিল্ড স্ক্র্যাম 450, হিমালয়ান 450, ইন্টারসেপ্টর 650, কন্টিনেন্টাল জিটি 650, ক্লাসিক 650 এবং অন্যান্য 650সিসি বাইকগুলি ।

Last Updated : September 22, 2025 at 1:50 PM IST

