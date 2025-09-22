শো-রুমে যেতে হবে না, অনলাইনেই Royal Enfield ! শুরু বুকিং
350সিসি বাইকের বিক্রি বাড়ানোর জন্য ই-কমার্স সংস্থা ফ্লিপকার্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে রয়াল এনফিল্ড মোটরস লিমিটেড ৷ আজ থেকে ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাচ্ছে এই সংস্থার বাইক ৷
Published : September 22, 2025 at 1:16 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 1:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: আর যেতে হবে না শো-রুমে ৷ এবার ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন পছন্দের বাইক ৷ রেট্রো-মডার্ন বাইক প্রস্তুতকারক সংস্থা রয়্যাল এনফিল্ড তাদের 350 সিসি রেঞ্জের বাইকের বিক্রয় বৃদ্ধি এবং আরও সহজভাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছনোর জন্য ই-কমার্স সংস্থা ফ্লিপকার্টের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ঘোষণা করল । এর ফলে এখন থেকে রয়্যাল এনফিল্ডের 350 সিসি বাইক পাওয়া যাচ্ছে ফ্লিপকার্টে ৷
রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350, গাঁও ক্লাসিক 350, বুলেট 350, মিটিওর 350 এবং রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350-এর মতো মডেলগুলি ৷ বাইকগুলির বিক্রি 22 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ থেকেই শুরু করে দিয়েছে ফ্লিপকার্ট ৷ আগ্রহী ক্রেতাদের প্রাথমিকভাবে 5টি শহরে এই বাইক কেনার সুযোগ করে দিয়েছে ই-কমার্স সংস্থাটি ৷
কীভাবে কিনবেন বাইক ?
প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র বেঙ্গালুরু, গুরুগ্রাম, কলকাতা, লখনউ এবং মুম্বইয়ের ক্রেতাদের জন্য অনলাইন বিক্রয়ের পরিকল্পনা করেছে রয়্যাল এনফিল্ড । এই শহরগুলির গ্রাহকরা ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে বাইক অর্ডার করতে পারবেন ৷
রয়্যাল এনফিল্ডের তরফে জানান হয়েছে, ফ্লিপকার্টে 350 সিসির বাইকগুলি কেনার জন্য গ্রাহকরা বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট অপশন ব্যবহার করতে পারবেন ৷ অনলাইনে অর্ডার দেওয়ার পর গাড়ির বিক্রি, রেজিস্ট্রেশন, ডেলিভারি এবং বাকি পরিষেবা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলি গ্রাহকদের পছন্দের রয়্য়াল এনফিল্ড ডিলারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে ৷
ফ্লিপকার্টের সঙ্গে পার্টনারশিপ প্রসঙ্গে আইশার মোটরস লিমিটেডের পরিচালক এবং রয়্যাল এনফিল্ডের সিইও বি গোবিন্দরাজন বলেন, "ফ্লিপকার্টের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ফলে ডিজিটাল ক্রেতাদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া আরও সহজ হয়ে উঠল ৷ বাড়ি বসে অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজে বাইক দেখে কেনারও সুযোগ তৈরি হল ৷"
তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে 5টি শহরে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ তবে, শীঘ্রই দেশের বাকি শহরের গ্রাহকদের জন্যও এই পরিষেবা শুরু হবে ৷" অনলাইনে অর্ডার দেওয়ার পর গ্রাহকদের কাছে বাইক পৌঁছে দেওয়া-সহ বাকি ব্যবস্থাগুলি ব়য়্য়াল এনফিল্ডের তরফে করে দেওয়া হবে ৷
GST-এর সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা
রয়্যাল এনফিল্ডের তরফে আরও জানান হয়েছে, ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে বাইক কিনলেও ডিলারশিপের মতোই জিএসটি-এর সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা ৷ উল্লেখ্য এই মাসের শুরুতে, নতুন GST 2.0 হারের কারণে 350cc রেঞ্জের গাড়ির দাম 20 হাজার পর্যন্ত কমানোর কথা ঘোষণা করে রয়্যাল এনফিল্ড ৷ 22 সেপ্টেম্বর থেকে নয়া এই জিএসটি হার কার্যকর হবে।
তবে, সংস্থার বাকি বৃহত্তর মডেলগুলির দাম 29 হাজার 500 পর্যন্ত বেড়েছে । এই মডেলগুলির তালিকায় রয়েছে রয়েল এনফিল্ড স্ক্র্যাম 450, হিমালয়ান 450, ইন্টারসেপ্টর 650, কন্টিনেন্টাল জিটি 650, ক্লাসিক 650 এবং অন্যান্য 650সিসি বাইকগুলি ।