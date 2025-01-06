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বাজেটের মধ্যে 50MP ডুয়েল ক্যামেরা এবং 6.88 ইঞ্চি ডিসপ্লের স্মার্টফোন - REDMI 14C 5G

নতুন বছরে বাজারে এল Xiaomi Redmi 14C 5G স্মার্টফোন ৷ শাওমি-র অনলাইন সাইট ও ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে এটি ৷ দাম শুরু 10 হাজার থেকে ৷

Redmi 14C 5G
Redmi 14C 5G লঞ্চ করেছে (ছবি Redmi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : 14 minutes ago

হায়দরাবাদ: ব্যবসা বৃদ্ধি করতে ভারতের বাজারে শাওমি লঞ্চ করল 5 জি ফোন ৷ সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাবে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ও 6.88-ইঞ্চি HD Plus ডিসপ্লে যুক্ত Redmi 14c 5G ৷ তাই পকেট ফ্রেন্ডলি স্মার্টফোন কিনতে চাইলে Redmi 14c 5G কেনা যেতেই পারে ৷ এটি Mi.com ছাড়াও Flipkart এবং Amazon থেকে কেনা যাবে ৷

45 শতাংশেরও বেশি ডিসকাউন্টে মিলছে Samsung Galaxy S23 Ultra

Redmi 14C 5G স্পেসিফিকেশন: Xiaomi এর অফিসিয়াল সাইটে এই স্মার্টফোনের জন্য় একটি পেজ তৈরি করা হয়েছে ৷ কোম্পাননির তরফে উল্লেখ করা হয়েছে, ফোনটি ডুয়াল ন্যানো সিমকার্ড সাপোর্ট করবে ৷ এছাড়াও 120 Hz রিফ্রেশ রেট সহ একটি 6.88-ইঞ্চি HD Plus ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে। মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য একটি 4nm Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আগের Redmi 13 সিরিজের থেকে অনেকটাই আলাদা ৷ IP52 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷

  • মডেল: Redmi 14C 5G
  • ডিসপ্লে: Redmi 14C 5G 120Hz রিফ্রেশ রেট, TUV Rheinland সার্টিফিকেশন, 600 nits পিক ব্রাইটনেস মোড, 240Hz টাচ স্যাম্পলিং রেটের 6.8-ইঞ্চি HD+ ডিসপ্লে
  • প্রসেসর: স্মার্টফোনটি Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 প্রসেসর রয়েছে
  • ক্যামেরা: এটিতে 50MP প্রাথমিক ক্যামেরা রয়েছে ৷ এছাড়াও একটি প্রাথমিক লেন্স রয়েছে, ফলে ছবির গুণগত মান আরও ভালো হয় ৷ সেইসঙ্গে পিছনে 2MP সেকেন্ডারি সেন্সর রয়েছে (এই লেন্সটি আলো, ফিল্ড ভিউ এবং ঝাপসা করার দিকে কাজ করে)। সেলফির জন্য এতে একটি 8MP ক্যামেরা রয়েছে। এলইডি ফ্ল্যাশ ক্যামেরা রয়েছে ৷
  • ব্যাটারি এবং চার্জিং: Redmi 14C 5G 18W দ্রুত চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ এটিতে 5,160mAh ব্যাটারি প্যাক রয়েছ । 33W চার্জার রয়েছে বক্সে।
  • অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: Redmi 14C 5G একটি 3.5mm হেডফোন জ্যাক এবং একটি USB Type-C পোর্ট দেওয়া হয়েছে চার্জিং-এর জন্য ৷
ব়্যাম+স্টোরেজদাম
4GB + 64GB9,999 টাকা
4GB + 128GB10,999 টাকা
6GB + 128GB11,999 টাকা

Redmi 14C 5G: মূল্য

  • ভারতে Redmi 14C 5G স্মার্টফোনের দাম Rs. 9,999 টাকা থেকে শুরু । এটি 3টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে ৷
  • গ্রাহকরা 10 জানুয়ারী দুপুর 12 টা থেকে Amazon, Flipkart, mi.com এবং Xiaomi খুচরো দোকান থেকে স্মার্টফোনটি কিনতে পারবেন।
  • স্মার্টফোনটি স্টারলাইট ব্লু, স্টারগেজ ব্ল্যাক এবং স্টারডাস্ট পার্পল এই তিনটি বিকল্প রঙে পাওয়া যাবে ৷

অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ ডিসপ্লে-সহ অত্যাধুনিক ফিচার iPhone 17 সিরিজে

হায়দরাবাদ: ব্যবসা বৃদ্ধি করতে ভারতের বাজারে শাওমি লঞ্চ করল 5 জি ফোন ৷ সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাবে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ও 6.88-ইঞ্চি HD Plus ডিসপ্লে যুক্ত Redmi 14c 5G ৷ তাই পকেট ফ্রেন্ডলি স্মার্টফোন কিনতে চাইলে Redmi 14c 5G কেনা যেতেই পারে ৷ এটি Mi.com ছাড়াও Flipkart এবং Amazon থেকে কেনা যাবে ৷

45 শতাংশেরও বেশি ডিসকাউন্টে মিলছে Samsung Galaxy S23 Ultra

Redmi 14C 5G স্পেসিফিকেশন: Xiaomi এর অফিসিয়াল সাইটে এই স্মার্টফোনের জন্য় একটি পেজ তৈরি করা হয়েছে ৷ কোম্পাননির তরফে উল্লেখ করা হয়েছে, ফোনটি ডুয়াল ন্যানো সিমকার্ড সাপোর্ট করবে ৷ এছাড়াও 120 Hz রিফ্রেশ রেট সহ একটি 6.88-ইঞ্চি HD Plus ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে। মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য একটি 4nm Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আগের Redmi 13 সিরিজের থেকে অনেকটাই আলাদা ৷ IP52 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷

  • মডেল: Redmi 14C 5G
  • ডিসপ্লে: Redmi 14C 5G 120Hz রিফ্রেশ রেট, TUV Rheinland সার্টিফিকেশন, 600 nits পিক ব্রাইটনেস মোড, 240Hz টাচ স্যাম্পলিং রেটের 6.8-ইঞ্চি HD+ ডিসপ্লে
  • প্রসেসর: স্মার্টফোনটি Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 প্রসেসর রয়েছে
  • ক্যামেরা: এটিতে 50MP প্রাথমিক ক্যামেরা রয়েছে ৷ এছাড়াও একটি প্রাথমিক লেন্স রয়েছে, ফলে ছবির গুণগত মান আরও ভালো হয় ৷ সেইসঙ্গে পিছনে 2MP সেকেন্ডারি সেন্সর রয়েছে (এই লেন্সটি আলো, ফিল্ড ভিউ এবং ঝাপসা করার দিকে কাজ করে)। সেলফির জন্য এতে একটি 8MP ক্যামেরা রয়েছে। এলইডি ফ্ল্যাশ ক্যামেরা রয়েছে ৷
  • ব্যাটারি এবং চার্জিং: Redmi 14C 5G 18W দ্রুত চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ এটিতে 5,160mAh ব্যাটারি প্যাক রয়েছ । 33W চার্জার রয়েছে বক্সে।
  • অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: Redmi 14C 5G একটি 3.5mm হেডফোন জ্যাক এবং একটি USB Type-C পোর্ট দেওয়া হয়েছে চার্জিং-এর জন্য ৷
ব়্যাম+স্টোরেজদাম
4GB + 64GB9,999 টাকা
4GB + 128GB10,999 টাকা
6GB + 128GB11,999 টাকা

Redmi 14C 5G: মূল্য

  • ভারতে Redmi 14C 5G স্মার্টফোনের দাম Rs. 9,999 টাকা থেকে শুরু । এটি 3টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে ৷
  • গ্রাহকরা 10 জানুয়ারী দুপুর 12 টা থেকে Amazon, Flipkart, mi.com এবং Xiaomi খুচরো দোকান থেকে স্মার্টফোনটি কিনতে পারবেন।
  • স্মার্টফোনটি স্টারলাইট ব্লু, স্টারগেজ ব্ল্যাক এবং স্টারডাস্ট পার্পল এই তিনটি বিকল্প রঙে পাওয়া যাবে ৷

অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ ডিসপ্লে-সহ অত্যাধুনিক ফিচার iPhone 17 সিরিজে

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