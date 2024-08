বিশেষ ট্রেনে ইউক্রেন সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি, এই রেলের বিশেষত্ব জানেন ? - All About Rail Force One

ETV Bharat / technology

ফোর্স ওয়ান ট্রেন

হায়দরাবাদ: যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন ৷ কখন কোথায় রাশিয়া আক্রমণ করবে, তা জানা নেই। তাই পোল্যান্ড থেকে বিশেষ ট্রেনে ইউক্রেনের রাজধানী কিভে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুধু তিনি নয়, তাঁর আগে যুদ্ধবিদ্ধস্ত এই দেশে নিরাপদ সফরের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ ট্রেনকেই বেছে নিয়েছিলেন । ইউক্রেন 1991 সালে স্বাধীন হয়। তারপর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনে গেলেন ৷ 2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। তারপর থেকে যুদ্ধ চলছে। এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেনে পৌঁছতে দেশের বিমানবন্দর মোটেও সুরক্ষিত নয় এবং যুদ্ধ শুরুর পর তা বন্ধ করা হয়েছে। তাই অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের মতো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 20 ঘণ্টা ট্রেনে চেপে ইউক্রেনের রাজধানী কিভে পৌঁছেছেন শুক্রবার (ভারতীয় সময় 23 অগস্ট) ৷ এটি কোনও ট্রেনটি কোনও সাধারণ ট্রেন নয়। বিলাসবহুল সুবিধা এবং বিশ্বমানের পরিষেবার জন্য পরিচিত । এই বিশেষ ট্রেনের নাম 'ট্রেন ফোর্স ওয়ান'। এটি উল্লেখযোগ্য প্রধানমন্ত্রী মোদি ইউক্রেনের রাজধানী কিভে 7 ঘণ্টা ছিলেন ৷ ফোর্স ওয়ান ট্রেন (ছবি - X/@narendramodi)